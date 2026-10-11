Ζαχαράκη για Γκράβα: «Πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι για την ασφάλεια των παιδιών» – Όσα είπε για Πανελλαδικές και κενά σε σχολεία

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Στα ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα, με αιχμή την υπόθεση της Γκράβας, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, την κατάσταση στα δημόσια πανεπιστήμια και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews και τον Δημήτρη Κοτταρίδη.

Γκράβα: Προτεραιότητα η ασφάλεια και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης

Στο ζήτημα της Γκράβας, όπου το σχολικό συγκρότημα παραμένει στο επίκεντρο των ελέγχων μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου, η υπουργός υπογράμμισε ότι η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. «Πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι για την ασφάλεια των παιδιών» σημείωσε , ενώ όπως ανέφερε, αναμένονται οι τελικές διαβεβαιώσεις των ειδικών, ενώ σημείωσε ότι έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες και βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η κ. Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι η έντονη οσμή που είχε γίνει αντιληπτή έχει προκαλέσει δυσπιστία στη σχολική κοινότητα, τονίζοντας ότι δεν αρκεί μόνο να διαπιστωθεί τεχνικά πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά πρέπει να αποκατασταθεί και το αίσθημα ασφάλειας των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καλέσει εκπροσώπους των μαθητών και την πρόεδρο του δεκαπενταμελούς στο υπουργείο, προκειμένου να συζητήσουν τόσο το ζήτημα της Γκράβας όσο και ευρύτερα θέματα που απασχολούν τους μαθητές.

Δημόσια πανεπιστήμια: Ενίσχυση των φοιτητικών εστιών

Αναφερόμενη στα κενά που καταγράφονται στις εγγραφές στα πανεπιστήμια, η υπουργός υποστήριξε ότι το ποσοστό των επιτυχόντων που δεν ολοκληρώνουν την εγγραφή τους παραμένει διαχρονικά περίπου στο 5% με 6%, με μικρές αποκλίσεις από χρονιά σε χρονιά.

Όπως εξήγησε, οι λόγοι μπορεί να σχετίζονται με την επιλογή σπουδών στο εξωτερικό, τη στρατιωτική θητεία ή οικονομικές δυσκολίες που δεν επιτρέπουν σε ορισμένους νέους να φοιτήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της φοιτητικής στέγασης, σημειώνοντας ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχει αυξηθεί από 41 εκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 90 εκατομμύρια ευρώ φέτος.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία 10.000 νέων φοιτητικών κλινών μέσα στην επόμενη πενταετία, μέσω προγραμμάτων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αλλά και η ανακαίνιση υφιστάμενων εστιών. Ειδική αναφορά έκανε στην έναρξη εργασιών για νέες φοιτητικές εστίες στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, καθώς και στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε υφιστάμενα κτίρια, μεταξύ άλλων στην εστία της Πατησίων και στις εγκαταστάσεις της Καβάλας. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών, αλλά και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών.

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Εθνικός διάλογος για ένα νέο σύστημα

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και στην πίεση που βιώνουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους κατά την προετοιμασία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Σοφία Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι το ενδεχόμενο να κρίνεται η πορεία ενός νέου ανθρώπου μέσα από την επίδοσή του σε μια συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία αποτελεί ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί σοβαρά.

Όπως διευκρίνισε, το υπουργείο επεξεργάζεται εναλλακτικές προσεγγίσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής ένα ολοκληρωμένο και εξίσου αξιόπιστο σύστημα που να μπορεί να αντικαταστήσει τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία, εξετάζονται ευρύτερες αλλαγές στη λειτουργία του Λυκείου, με στόχο να αποκτήσει ουσιαστικότερο εκπαιδευτικό ρόλο και να μην αποτελεί αποκλειστικά προθάλαμο για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την υπουργό, η συζήτηση περιλαμβάνει την καθιέρωση εθνικού απολυτηρίου, την αναμόρφωση των μαθημάτων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δημιουργία ενός πληρέστερου προφίλ για κάθε μαθητή, πέρα από τις επιδόσεις του στις τελικές εξετάσεις.

Παράλληλα, προανήγγειλε την αναμόρφωση της Τράπεζας Θεμάτων, την προετοιμασία νέων αναλυτικών προγραμμάτων και την ανάπτυξη νέων σχολικών βιβλίων.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια μακρά διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2027, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ευρύτερης συναίνεσης και διαλόγου.

Αγγλόφωνα προγράμματα και εξωστρέφεια των πανεπιστημίων

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, με την ανάπτυξη αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων που μπορούν να προσελκύσουν φοιτητές από το εξωτερικό.

Ως παράδειγμα ανέφερε το αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, για το οποίο, σύμφωνα με όσα δήλωσε, κατατέθηκαν 168 αιτήσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι 50 φοιτητές από 23 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στην τελετή υποδοχής του προγράμματος.

Όπως υποστήριξε, η προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των ελληνικών πανεπιστημίων, στη βελτίωση της διεθνούς παρουσίας τους και στη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προοπτικών.

Κενά στα σχολεία και λειτουργία ολοήμερων τμημάτων

Στη συνέντευξη τέθηκε και το ζήτημα της μη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.

Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι το υπουργείο θα εξετάσει την περίπτωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της ανάγκης από εκπαιδευτικούς που ενδεχομένως δεν έχουν ακόμη αναλάβει υπηρεσία.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση για τις τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μακριά από τις οικογένειές τους, σημείωσε ότι ισχύει γενικά η υποχρέωση παραμονής στην οργανική θέση για τη διετία, ενώ προβλέπονται εξαιρέσεις σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις.

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, η υπουργός υποστήριξε ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών έχουν κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, κάνοντας λόγο για περίπου 37.000 προσλήψεις έως το συγκεκριμένο στάδιο και εκτιμώντας ότι ο συνολικός αριθμός θα φτάσει και φέτος περίπου τις 45.000.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παράλληλη στήριξη, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί οι σχετικές γνωματεύσεις για μαθητές.

Όπως τόνισε, το υπουργείο θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την ταχύτερη κάλυψη των αναγκών, οι οποίες πλέον αφορούν όχι μόνο εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης, αλλά και ειδικότητες όπως σχολικούς νοσηλευτές και ψυχολόγους.

Ψηφιακό φροντιστήριο για τους μαθητές

Η Σοφία Ζαχαράκη κάλεσε, τέλος, τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του ψηφιακού φροντιστηρίου.

Όπως ανέφερε, παρέχονται ζωντανά μαθήματα για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα αντικείμενα, καθώς και για ειδικά μαθήματα και μαθητές των ΕΠΑΛ, ενώ διατίθεται και ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό.

Στόχος, σύμφωνα με την ίδια, είναι να επεκταθούν οι ζωντανές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, ενώ σχεδιάζεται και η ανάπτυξη ψηφιακού βοηθού που θα προσφέρει πιο εξατομικευμένη υποστήριξη στους μαθητές.

ΕΔΕ για την εκπαιδευτικό που φέρεται να απευθύνθηκε σε μαθητή με ρατσιστικό τρόπο

Τέλος, ερωτηθείσα για την υπόθεση εκπαιδευτικού που φέρεται να είπε σε μαθητή να επιστρέψει στη χώρα του, η υπουργός χαρακτήρισε τέτοια συμπεριφορά μη αποδεκτή.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη κινηθεί διαδικασία Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ενώ έχει υπάρξει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για την εκπαιδευτικό.

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το σχολείο οφείλει να αποτελεί χώρο για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως καταγωγής, επισημαίνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιλαμβάνονται πλήρως τον ρόλο τους στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος αποδοχής και σεβασμού.

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