Παπασταύρου: «Και βέβαια θα ποντίσουμε το Καλώδιο, δεν θα ρωτήσουμε για κάτι που δεν προβλέπεται» – Τι είπε για ακρίβεια και ενέργεια

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Για την ανάγκη στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ακρίβεια και το αυξημένο ενεργειακό κόστος, αλλά και στα δημοσιονομικά περιθώρια που διαθέτει η χώρα μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο».

Ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική πρόοδος που έχει επιτευχθεί. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, την πρόσφατη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου και τον ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

«Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Παπασταύρου στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες εξαιτίας των υψηλών τιμών, αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

«Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι’ αυτό γίνεται όλη αυτή, όλη αυτή η διπλωματική “μάχη”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν αρκεί από μόνη της εάν τα οφέλη της δεν γίνονται αισθητά στην καθημερινότητα των πολιτών. «Γιατί στην πραγματικότητα, αν οι δείκτες της Ευρώπης πάνε καλά, αλλά οι Ευρωπαίοι πολίτες δυσκολεύονται, αν η συνολική πρόοδος της χώρας μας δεν φτάνει σε κάθε έναν πολίτη, σε ατομική πρόοδο του κάθε νοικοκυριού, τότε αυτό μένει στα χαρτιά», επισήμανε.

Ο υπουργός άσκησε παράλληλα κριτική στην ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περιορισμό της κατανάλωσης δεν ανταποκρίνεται στην έκταση των προβλημάτων. «Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιοριστεί η κατανάλωση είναι σαφές ότι δεν αντανακλά το εύρος του προβλήματος», ανέφερε.

Οι επενδύσεις του 1 δισ. ευρώ και η καθυστέρηση της Ευρώπης

Αναφερόμενος στην άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου, ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστέρησε να αντιδράσει στις συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Υπενθύμισε ότι ήδη από τον Μάρτιο η Ελλάδα είχε ζητήσει τη λήψη μέτρων και τη χορήγηση μεγαλύτερης ευελιξίας στα κράτη-μέλη, ενώ, όπως είπε, αρκετές χώρες της Βόρειας Ευρώπης εκτιμούσαν τότε ότι η κρίση θα ήταν σύντομη.

«Άρα η Ευρώπη δυστυχώς δεν αντιδράει γρήγορα. Όμως, τώρα είναι σαφές ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται να πάρει μέτρα», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην αποδοχή του ελληνικού αιτήματος για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, που, σύμφωνα με τον ίδιο, ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στον ενεργειακό τομέα, μεταξύ άλλων και στην αποθήκευση ενέργειας. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένοι πόροι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άμεση οικονομική ενίσχυση των καταναλωτών.

«Δεν θα έρθει άμεσα στην “τσέπη” του καταναλωτή, γιατί αυτό δεν το επιτρέπει η Ευρώπη και σε αυτό προσπαθεί η χώρα μας να πετύχει. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα να αλλάξει αυτή η αρχιτεκτονική», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα χρήματα θα κατευθυνθούν σε δημόσια κτίρια, σχολεία και νηπιαγωγεία, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους αυτονομίας και τη μείωση των αναγκών τους σε ενέργεια. Παράλληλα, τόνισε ότι η ελληνική πλευρά εξακολουθεί να διεκδικεί αλλαγές στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε οι χώρες που διαθέτουν δημοσιονομικά πλεονάσματα να μπορούν να παρέχουν στοχευμένη και άμεση στήριξη στους πολίτες.

Τα 95 εκατ. ευρώ στη βιομηχανία και η στήριξη των μικρομεσαίων

Ο κ. Παπασταύρου υπερασπίστηκε την κυβερνητική απόφαση για ενίσχυση της ενεργοβόρου βιομηχανίας με 95 εκατ. ευρώ, εξηγώντας ότι η παρέμβαση αυτή συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τις τελικές τιμές των προϊόντων.

«Το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το δημοσιονομικό, επέτρεψε, λόγω της ενεργειακής κρίσης, να δοθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Αυτό αξιοποιήσαμε. Τα 95 εκατομμύρια», δήλωσε. Όπως υποστήριξε, η συγκράτηση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία συμβάλλει στην αποτροπή μετακύλισής του στις τιμές των αγαθών, ενώ βοηθά τις ελληνικές επιχειρήσεις να διατηρήσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Συνέδεσε, μάλιστα, την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής με τη βελτίωση της απασχόλησης, αναφέροντας ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,4% και ότι 600.000 περισσότεροι άνθρωποι έχουν βρει εργασία από το 2019. «Απλώς δεν πρέπει να κάνουμε ανταγωνισμό μεταξύ των κοινωνικών ομάδων», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπενθύμισε ότι τον Ιούνιο του 2025 είχε εφαρμοστεί πρόγραμμα ενίσχυσης για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, με υψηλότερες επιδοτήσεις ειδικά για αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία. «Είμαστε εδώ. Δεν μπορούμε να ναρκοθετήσουμε τη δημοσιονομική πρόοδο που έχει γίνει. Αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι επιχειρούμε μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι η συζήτηση για τη βιομηχανία ολοκληρώθηκε εντός των δυνατοτήτων που παρέχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενώ το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και των παρεμβάσεων αντιμετώπισής της θα τεθεί και σε επικείμενη Σύνοδο Κορυφής.

«Ο Κάθετος Διάδρομος είναι έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας»

Αναφερόμενος στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, ο υπουργός τον χαρακτήρισε έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και να συμβάλει στην απεξάρτηση της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας, γιατί οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν πάρει μια απόφαση απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για να αποτελέσει αξιόπιστη διαδρομή μεταφοράς φυσικού αερίου προς τις χώρες της περιοχής, ενώ η επιτυχία του εγχειρήματος αποκτά και ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία. Όπως εξήγησε, εάν οι αναγκαίες ποσότητες φυσικού αερίου δεν μεταφερθούν μέσω της Ελλάδας, θα αναζητηθούν εναλλακτικές διαδρομές, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία. «Και να ξέρουμε ότι αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται ο ρόλος άλλων χωρών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Κάθετος Διάδρομος, παρά τις αρχικές ρυθμιστικές και εμπορικές δυσκολίες, έχει πλέον σημειώσει σημαντική πρόοδο και συγκεντρώνει ενδιαφέρον από την αγορά.

Ο υπουργός διευκρίνισε ακόμη ότι, αν και στην παρούσα φάση ο διάδρομος θα αξιοποιηθεί για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), δεν πρόκειται για υποδομή αποκλειστικά προορισμένη για αμερικανικό αέριο. «Σε έναν χρόνο, το 2027, θα έχουμε από την Κύπρο φυσικό αέριο από τον Κρόνο. Μπορεί και από εμάς λίγα χρόνια πιο πέρα. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κάθετο διάδρομο για να φτάσει στην Δυτική Ευρώπη, οπότε είναι ένα έργο ευρύτερης αρχιτεκτονικής για την περιοχή», ανέφερε.

Η επίσκεψη Ρούμπιο και η «ψήφος εμπιστοσύνης» από ExxonMobil και Chevron

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. «Η επίσκεψή του αποτυπώνει το ιστορικά υψηλό επίπεδο στο οποίο είναι οι σχέσεις μεταξύ της χώρας μας και της Αμερικής. Ένα επίπεδο το οποίο εκφράζει και τους δεσμούς φιλίας που υπάρχει μεταξύ των λαών», δήλωσε.

Όπως υποστήριξε, η παρουσία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναγνωρίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Για την πόντιση του καλωδίου, ο κ. Παπασταύρου τόνισε: «Ο κύριος Ρούμπιο το είπε ξεκάθαρα ότι τέτοια θέματα και θέματα δεν επιλύονται με συνεντεύξεις και με συζητήσεις. Όμως, ακόμα και σε αυτό τον διπλωματικό λόγο του αναγνώρισε τη σημασία που έχει η ηλεκτρική διασύνδεση. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι άλλος ένας υπουργός Εξωτερικών. Είναι ένας άνθρωπος που είναι μεγάλος γνώστης της Ανατολικής Μεσογείου. Να πούμε το εξής για την Ελλάδα. Ο Μάρκο Ρούμπιο με το Μενέντεζ είναι οι δύο γερουσιαστές του 2019».

»Εισηγήθηκαν, έγραψαν το σχετικό νόμο για την Ανατολική Μεσόγειο στην αμερικανική Γερουσία. Και βέβαια θα το ποντίσουμε το καλώδιο. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν είναι στη διαπραγμάτευση. Το υπουργείο Εξωτερικών στις ανακοινώσεις του έχει καταστήσει σαφές ότι δεν ισχύει ότι υποχωρήσαμε, αλλά αντί να συζητάμε στο τι έγινε πριν δύο χρόνια, να συζητήσουμε τι θα γίνει τώρα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι η μεγαλύτερη επενδυτική εταιρεία της Γαλλίας έχει μπει στο έργο. Μια εταιρεία η οποία έχει κάνει την υποθαλάσσια διασύνδεση στη Γερμανία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα αν ξέρει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αν είναι βιώσιμο και Κύπρου-Ισραήλ, είναι η εταιρεία που έχει τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία. Αυτή η εταιρεία λοιπόν και η Γαλλία μαζί με εμάς. Ένα έργο το οποίο διακομματικά η Αμερική θεωρεί ότι είναι σημαντικό. Γιατί αναφέρατε ότι οι δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο ήταν διπλωματικές. Όμως μην ξεχνάμε ότι τον Αύγουστο οι δύο γερουσιαστές, Σνάιντερ από τους Δημοκρατικούς και Μπιλιράκης από τους Ρεπουμπλικάνους, έκαναν μια ανακοίνωση για τη σημασία του έργου για την Αμερική».

Παράλληλα, ο υπουργός προσδιόρισε ως βασικούς πυλώνες της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας την άμυνα και την ενέργεια, επισημαίνοντας ότι η τελευταία αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη βαρύτητα. «Στην ενέργεια η Αμερική και η χώρα μας συνεργάζονται για να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, η Exxon Mobil και η Chevron δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης», υπογράμμισε.

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