search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.10.2026 17:49
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2026 16:13

Επιβεβαιώνει ο Κτιστάκης τις καταγγελίες Παπαδοπούλου για το bullying από Κωνσταντόπουλο – «Θλίβομαι για τις ανακοινώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ»

11.10.2026 16:13
papadopoulou-konstantopoulos-124

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για το επεισόδιο μεταξύ της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννας Παπαδοπούλου, και του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, καθώς και στις αντιδράσεις που ακολούθησαν, μίλησε ο βουλευτής Βοιωτίας της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Κτιστάκης, επιβαιώνοντας τις καταγγελίες της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αναλυτικά Γεγονότα» του STAR, ο κ. Κτιστάκης υποστήριξε ότι το βίντεο του περιστατικού αποτυπώνει με σαφήνεια την εξέλιξή του. «Η αρχή του επεισοδίου είναι το βίντεο. Όποιος δει αυτά τα τα 4,5 λεπτά, είναι απολύτως ξεκάθαρο ποιος κάνει τι», ανέφερε, χωρίς να πει αν οι τόνοι ανέβηκαν και από τις δύο πλευρές.

Ο βουλευτής στάθηκε, επίσης, στη χρονική στιγμή κατά την οποία έγινε η επίμαχη αναφορά, επισημαίνοντας ότι αυτή διατυπώθηκε αρκετά λεπτά μετά την έναρξη του επεισοδίου. Παράλληλα, σχολίασε τις δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν, σημειώνοντας ότι αρκετά στελέχη επέλεξαν να εστιάσουν στο ύφος της κ. Παπαδοπούλου.

«Θλίβομαι για αυτές τις ανακοινώσεις και σταματώ εδώ», επισήμανε.

«Το έντονο ύφος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε εκείνο το βράδυ», τόνισε, προσθέτοντας ότι η ένταση μπορεί να αποτελεί στοιχείο του χαρακτήρα ενός ανθρώπου ή να προκύπτει από τις συνθήκες της στιγμής.

«Ήταν προσβλητικός ποτέ ο κύριος Γεωργιάδης ή η κυρία Βούλτεψη; Άμα ήταν προσβλητική, να μου το πείτε. Αυτό που είδαμε με την επίθεση τώρα, συγγνώμη, το βίντεο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το να ανεβάσω τόνους είναι και θέμα χαρακτήρα. Τέλος πάντων, εκείνη τη στιγμή μπορεί να κάνεις και ένα λάθος, να πεις και μια κουβέντα παραπάνω. Άνθρωπος είσαι, δεν είναι… Μπορεί να γίνει σε όλους μας, δεν είναι απαραίτητος κακό. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα επανορθώνεις», συνέχισε.

«Για μένα, προσωπικά, ήταν χειρότερα αυτά που έγιναν τις επόμενες μέρες, αυτό που επακολούθησε του επεισοδίου, παρά εκείνο το βράδυ. Όχι ότι ήταν εύκολο εκείνο το βράδυ, ήταν άσχημο για την κυρία Παπαδοπούλου. Απλά λέω ότι αυτά που ακούστηκαν τις επόμενες μέρες ήταν πολύ χειρότερα», κατέληξε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Διαβάστε επίσης:

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη – Τα σχόλια από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ

Παπασταύρου: «Και βέβαια θα ποντίσουμε το Καλώδιο, δεν θα ρωτήσουμε για κάτι που δεν προβλέπεται» – Τι είπε για ακρίβεια και ενέργεια

Ζαχαράκη για Γκράβα: «Πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι για την ασφάλεια των παιδιών» – Όσα είπε για Πανελλαδικές και κενά σε σχολεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aeroplano easyjet 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ αυστηροποιεί τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για Ρώσους πολίτες

putin_trump_zelensky_1610_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία με άμεση ισχύ» – Πάει σε εκλογές ο Ζελένσκι;

Katz
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Κατς κατά Ερντογάν: «Στηρίζει τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χαμάς»

akrita 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακρίτα για τον πήχη Μητσοτάκη στο 25%: «Κουράγιο, Ελλάδα»

ronaldo 77- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος το δράμα: Ο Ρονάλντο επιστρέφει στην εθνική Πορτογαλίας τον Νοέμβριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manesis
MEDIA

Νίκος Μάνεσης για Καρβέλα: «Δήλωνε χαμηλοσυνταξιούχος με 850 χιλιάρικα;»

Treasures
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η διπλωματία των οστών και στο βάθος τα Σκόπια

papargiropoulos
LIFESTYLE

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: «Μίλησα με τον Καρβέλα» - Το μήνυμα στον Γιάννη Κούστα (Video)

erik-mclean1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το λάθος με τους υαλοκαθαριστήρες που χαράζει το παρμπρίζ

VISSI_00
ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ και η Άννα Βίσση, μετά το λεκτικό επεισόδιο με τον «συνταξιούχο» Καρβέλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.10.2026 17:48
<div style="width:1px;height:1px"></div>aeroplano easyjet 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ αυστηροποιεί τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για Ρώσους πολίτες

<div style="width:1px;height:1px"></div>putin_trump_zelensky_1610_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία με άμεση ισχύ» – Πάει σε εκλογές ο Ζελένσκι;

<div style="width:1px;height:1px"></div>Katz
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Κατς κατά Ερντογάν: «Στηρίζει τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χαμάς»

1 / 3