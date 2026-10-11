Επιβεβαιώνει ο Κτιστάκης τις καταγγελίες Παπαδοπούλου για το bullying από Κωνσταντόπουλο – «Θλίβομαι για τις ανακοινώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ»

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Για το επεισόδιο μεταξύ της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννας Παπαδοπούλου, και του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, καθώς και στις αντιδράσεις που ακολούθησαν, μίλησε ο βουλευτής Βοιωτίας της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Κτιστάκης, επιβαιώνοντας τις καταγγελίες της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αναλυτικά Γεγονότα» του STAR, ο κ. Κτιστάκης υποστήριξε ότι το βίντεο του περιστατικού αποτυπώνει με σαφήνεια την εξέλιξή του. «Η αρχή του επεισοδίου είναι το βίντεο. Όποιος δει αυτά τα τα 4,5 λεπτά, είναι απολύτως ξεκάθαρο ποιος κάνει τι», ανέφερε, χωρίς να πει αν οι τόνοι ανέβηκαν και από τις δύο πλευρές.

Ο βουλευτής στάθηκε, επίσης, στη χρονική στιγμή κατά την οποία έγινε η επίμαχη αναφορά, επισημαίνοντας ότι αυτή διατυπώθηκε αρκετά λεπτά μετά την έναρξη του επεισοδίου. Παράλληλα, σχολίασε τις δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν, σημειώνοντας ότι αρκετά στελέχη επέλεξαν να εστιάσουν στο ύφος της κ. Παπαδοπούλου.

«Θλίβομαι για αυτές τις ανακοινώσεις και σταματώ εδώ», επισήμανε.

«Το έντονο ύφος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε εκείνο το βράδυ», τόνισε, προσθέτοντας ότι η ένταση μπορεί να αποτελεί στοιχείο του χαρακτήρα ενός ανθρώπου ή να προκύπτει από τις συνθήκες της στιγμής.

«Ήταν προσβλητικός ποτέ ο κύριος Γεωργιάδης ή η κυρία Βούλτεψη; Άμα ήταν προσβλητική, να μου το πείτε. Αυτό που είδαμε με την επίθεση τώρα, συγγνώμη, το βίντεο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το να ανεβάσω τόνους είναι και θέμα χαρακτήρα. Τέλος πάντων, εκείνη τη στιγμή μπορεί να κάνεις και ένα λάθος, να πεις και μια κουβέντα παραπάνω. Άνθρωπος είσαι, δεν είναι… Μπορεί να γίνει σε όλους μας, δεν είναι απαραίτητος κακό. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα επανορθώνεις», συνέχισε.

«Για μένα, προσωπικά, ήταν χειρότερα αυτά που έγιναν τις επόμενες μέρες, αυτό που επακολούθησε του επεισοδίου, παρά εκείνο το βράδυ. Όχι ότι ήταν εύκολο εκείνο το βράδυ, ήταν άσχημο για την κυρία Παπαδοπούλου. Απλά λέω ότι αυτά που ακούστηκαν τις επόμενες μέρες ήταν πολύ χειρότερα», κατέληξε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

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