Βρετανία: Σχεδόν 300 παμπ έβαλαν λουκέτο μέσα σε εννέα μήνες – 5.000 θέσεις εργασίας κινδυνεύουν

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Σχεδόν καθημερινά κλείνει οριστικά και μία παμπ στη Βρετανία, καθώς περίπου 300 επιχειρήσεις του κλάδου έβαλαν λουκέτο τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής ένωσης ζυθοποιών και ιδιοκτητών παμπ (British Beer and Pub Association – BBPA).

Τα νεότερα στοιχεία της BBPA δείχνουν ότι 226 παμπ έκλεισαν στην Αγγλία, 64 στη Σκωτία και άλλες πέντε στην Ουαλία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ένωσης, ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που θα διακόψουν οριστικά τη λειτουργία τους αναμένεται να φτάσει περίπου τις 360 έως το τέλος του έτους.

Το κύμα των λουκέτων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην απώλεια περίπου 5.000 θέσεων εργασίας, περισσότερες από τις μισές από τις οποίες αφορούν νέους κάτω των 25 ετών.

Οι ιδιοκτήτες παμπ αποδίδουν τις εξελίξεις στο αυξημένο λειτουργικό κόστος και την υψηλή φορολογία. Αυτό συμβαίνει παρά την πρόσφατη μείωση των δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

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