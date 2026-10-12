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12.10.2026 00:25

Συνομιλία Αραγτσί με Σαουδάραβα ΥΠΕΞ για την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθι – «Έτοιμη η Τεχεράνη να βοηθήσει για την διευκόλυνση του διαλόγου»

12.10.2026 00:25
aragtsi

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Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον ιρανό ομόλογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης, μετέδωσε το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων στην πρώτη τους επαφή που γίνεται δημοσίως γνωστή από την αναζωπύρωση των συγκρούσεων και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στον ομόλογό του ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προσφέρει την βοήθειά της για την διευκόλυνση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram.

Νέες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Οι Χούθι εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Το απόγευμα, σύμφωνα με το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης, εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο πύραυλος έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά, ενώ ακόμη δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν απώλειες οι τραυματισμοί.

Οι Χούθι νωρίτερα σήμερα προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες να μην ταξιδεύουν προς την Σαουδική Αραβία, προϊδεάζοντας για νέες επιθέσεις. Στην τελευταία που εξαπέλυσαν, σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 309, κάποιοι εκ των οποίων είναι σοβαρά.

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Συνομιλία Αραγτσί με Σαουδάραβα ΥΠΕΞ για την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθι – «Έτοιμη η Τεχεράνη να βοηθήσει για την διευκόλυνση του διαλόγου»

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ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 00:27
aragtsi
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Συνομιλία Αραγτσί με Σαουδάραβα ΥΠΕΞ για την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθι – «Έτοιμη η Τεχεράνη να βοηθήσει για την διευκόλυνση του διαλόγου»

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