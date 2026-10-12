search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 00:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2026 00:12

Αλγερία: Συνελήφθησαν 61 Μαροκινοί για σχεδιασμό «πράξεων δολιοφθοράς»

12.10.2026 00:12
algeria astynomia (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι αλγερινές αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή (11/10) ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα συνέλαβαν 61 άτομα μαροκινής υπηκοότητας ως ύποπτους για σχεδιασμό «πράξεων δολιοφθοράς».

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, η Γενική Διεύθυνση Εθνικής Ασφάλειας (DGSN) της Αλγερίας αναφέρθηκε σε «ένα διεθνές μαροκινό εγκληματικό δίκτυο», αλλά δεν παρείχε λεπτομέρειες για τα φερόμενα σχέδια.

Τα 61 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην στρατιώτη του μαροκινού στρατού, «ετοιμάζονταν να διαπράξουν πράξεις δολιοφθοράς που υπονομεύουν την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη», ανέφερε η DGSN.

Πρόσθεσε ότι οι ύποπτοι είχαν εισέλθει στην Αλγερία μέσω ορεινών μονοπατιών από τη γειτονική Τυνησία.

Οι σχέσεις μεταξύ Αλγερίας και Μαρόκου είναι τεταμένες εδώ και χρόνια και τα κοινά χερσαία σύνορά τους είναι κλειστά από το 1994. Το 2021, το Αλγέρι διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ραμπάτ.

Το πιο σημαντικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών θεωρείται το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας.

Η πλούσια σε ορυκτά πρώην ισπανική αποικία ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Μαρόκο από το 1975 και θεωρείται μη αυτοδιοικούμενη περιοχή από τα Ηνωμένα Έθνη.

Το Μαρόκο θεωρεί τη Δυτική Σαχάρα αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς του, ενώ το Αλγέρι υποστηρίζει το Μέτωπο Πολισάριο, το οποίο διεκδικεί αυτοδιάθεση και τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της περιοχής.

Διαβάστε επίσης:

Διεθνείς αντιδράσεις για την «ενεργειακή εκεχειρία» Ρωσίας – Ουκρανίας: Αιφνιδιασμός Ζελένσκι, στήριξη από EE και πυρά Καναδά για το ρωσικό ντίζελ

Ιράν: «Ανεπαρκή η απάντηση των ΗΠΑ στην πρότασή για την επαναλειτουργία του Ορμούζ»

Κύπρος:  Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου από συνομίληκους του – Τον χτυπούσαν με κλωτσιές και γροθιές στο κεφάλι (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aragtsi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Αραγτσί με Σαουδάραβα ΥΠΕΞ για την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθι – «Έτοιμη η Τεχεράνη να βοηθήσει για την διευκόλυνση του διαλόγου»

algeria astynomia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερία: Συνελήφθησαν 61 Μαροκινοί για σχεδιασμό «πράξεων δολιοφθοράς»

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνείς αντιδράσεις για την «ενεργειακή εκεχειρία» Ρωσίας – Ουκρανίας: Αιφνιδιασμός Ζελένσκι, στήριξη από EE και πυρά Καναδά για το ρωσικό ντίζελ

NETANIAHOU
ΚΟΣΜΟΣ

NAZA: Παράκρουση Νετανιάχου – Ζητά έρευνα κατά των μαρτύρων των υπηρεσιών πληροφοριών που κατήγγειλαν τον IDF για γενοκτονία στην Γάζα

petros andreakos
ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Ανδρεάκος: Σε κρίσιμη κατάσταση ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης – Έπεσε από σκάλα στο σπίτι του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manesis
MEDIA

Νίκος Μάνεσης για Καρβέλα: «Δήλωνε χαμηλοσυνταξιούχος με 850 χιλιάρικα;»

papargiropoulos
LIFESTYLE

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: «Μίλησα με τον Καρβέλα» - Το μήνυμα στον Γιάννη Κούστα (Video)

Treasures
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η διπλωματία των οστών και στο βάθος τα Σκόπια

germanou_visi_karvelas
MEDIA

Γερμανού για φορολογικό έλεγχο σε Καρβέλα – Βίσση: «Καλό είναι το κράτος να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο, με πιάσατε ε;» (Video)

tileorasi-getty-images-unsplash
MEDIA

Τηλεθέαση: Μεγάλη η μάχη της πρωτιάς στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 00:27
aragtsi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Αραγτσί με Σαουδάραβα ΥΠΕΞ για την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθι – «Έτοιμη η Τεχεράνη να βοηθήσει για την διευκόλυνση του διαλόγου»

algeria astynomia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερία: Συνελήφθησαν 61 Μαροκινοί για σχεδιασμό «πράξεων δολιοφθοράς»

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνείς αντιδράσεις για την «ενεργειακή εκεχειρία» Ρωσίας – Ουκρανίας: Αιφνιδιασμός Ζελένσκι, στήριξη από EE και πυρά Καναδά για το ρωσικό ντίζελ

1 / 3