Αλγερία: Συνελήφθησαν 61 Μαροκινοί για σχεδιασμό «πράξεων δολιοφθοράς»

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Οι αλγερινές αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή (11/10) ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα συνέλαβαν 61 άτομα μαροκινής υπηκοότητας ως ύποπτους για σχεδιασμό «πράξεων δολιοφθοράς».

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, η Γενική Διεύθυνση Εθνικής Ασφάλειας (DGSN) της Αλγερίας αναφέρθηκε σε «ένα διεθνές μαροκινό εγκληματικό δίκτυο», αλλά δεν παρείχε λεπτομέρειες για τα φερόμενα σχέδια.

Τα 61 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην στρατιώτη του μαροκινού στρατού, «ετοιμάζονταν να διαπράξουν πράξεις δολιοφθοράς που υπονομεύουν την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη», ανέφερε η DGSN.

Πρόσθεσε ότι οι ύποπτοι είχαν εισέλθει στην Αλγερία μέσω ορεινών μονοπατιών από τη γειτονική Τυνησία.

Οι σχέσεις μεταξύ Αλγερίας και Μαρόκου είναι τεταμένες εδώ και χρόνια και τα κοινά χερσαία σύνορά τους είναι κλειστά από το 1994. Το 2021, το Αλγέρι διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ραμπάτ.

Το πιο σημαντικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών θεωρείται το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας.

Η πλούσια σε ορυκτά πρώην ισπανική αποικία ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Μαρόκο από το 1975 και θεωρείται μη αυτοδιοικούμενη περιοχή από τα Ηνωμένα Έθνη.

Το Μαρόκο θεωρεί τη Δυτική Σαχάρα αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς του, ενώ το Αλγέρι υποστηρίζει το Μέτωπο Πολισάριο, το οποίο διεκδικεί αυτοδιάθεση και τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της περιοχής.

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