search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.10.2026 19:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2026 18:39

Νέες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία – Χτύπησαν με βαλλιστικό πύραυλο ξανά το αεροδρόμιο του Ριάντ

11.10.2026 18:39
aerodromio-ryiadh

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι Χούθι εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία.

Το απόγευμα, σύμφωνα με το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης, εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο πύραυλος έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά, ενώ ακόμη δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν απώλειες οι τραυματισμοί.

Οι Χούθι νωρίτερα σήμερα προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες να μην ταξιδεύουν προς την Σαουδική Αραβία, προϊδεάζοντας για νέες επιθέσεις.

Στην τελευταία που εξαπέλυσαν, σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 309, κάποιοι εκ των οποίων είναι σοβαρά.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Στο ΑΧΕΠΑ 21χρονος μετά από διαπληκτισμό στην Γιαννιτσών – Μία σύλληψη

Κλειστά τα σχολεία της Γκράβας με νέα απόφαση Δούκα – Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Βόλος: Σφοδρή βροχή και χαλάζι – Ποτάμια οι δρόμοι (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις 8 μελών εγκληματικής οργάνωσης απατών – Λεία περισσότερων από 800.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

tusk 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μία σύλληψη για το σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τουσκ

ypex_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ: Σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς – Έφοδος της αστυνομίας σε σπίτια

kampouris-syzygos
ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη κατά του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου: Απολογήθηκε ο Καμπούρης και η σύζυγός του – Τα έριξε στους… λογιστές, τι είπαν αυτοί στην κατάθεσή τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manesis
MEDIA

Νίκος Μάνεσης για Καρβέλα: «Δήλωνε χαμηλοσυνταξιούχος με 850 χιλιάρικα;»

Treasures
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η διπλωματία των οστών και στο βάθος τα Σκόπια

papargiropoulos
LIFESTYLE

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: «Μίλησα με τον Καρβέλα» - Το μήνυμα στον Γιάννη Κούστα (Video)

erik-mclean1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το λάθος με τους υαλοκαθαριστήρες που χαράζει το παρμπρίζ

tileorasi-getty-images-unsplash
MEDIA

Τηλεθέαση: Μεγάλη η μάχη της πρωτιάς στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.10.2026 19:34
astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις 8 μελών εγκληματικής οργάνωσης απατών – Λεία περισσότερων από 800.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

tusk 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μία σύλληψη για το σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τουσκ

ypex_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ: Σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία

1 / 3