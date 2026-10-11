Νέες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία – Χτύπησαν με βαλλιστικό πύραυλο ξανά το αεροδρόμιο του Ριάντ

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Οι Χούθι εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία.

Το απόγευμα, σύμφωνα με το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης, εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.



Ο πύραυλος έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά, ενώ ακόμη δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν απώλειες οι τραυματισμοί.

🚨 RIYADH AIRPORT REPORTEDLY HIT AGAIN — TERMINAL 4 ON FIRE New reports indicate another ballistic missile attack on King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia. According to initial reports, the projectile struck Terminal 4, triggering a fire that emergency crews are working to extinguish. The reported strike follows a deadly Houthi attack that killed 12 people and injured more than 300. The escalating Houthi missile campaign against Saudi civilian aviation infrastructure is raising the stakes across the region. — Raylan Givens (@JewishWarrior13) October 11, 2026

Οι Χούθι νωρίτερα σήμερα προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες να μην ταξιδεύουν προς την Σαουδική Αραβία, προϊδεάζοντας για νέες επιθέσεις.

Στην τελευταία που εξαπέλυσαν, σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 309, κάποιοι εκ των οποίων είναι σοβαρά.

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