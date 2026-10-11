Την Τρίτη περνά την πόρτα του χειρουργείου ο πάπας Λέων ΙΔ’ – Τι είναι το οζίδιο που βρέθηκε στον πνεύμονά του

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Σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση οζιδίου στον πνεύμονα αναμένεται να υποβληθεί την προσεχή Τρίτη ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, έπειτα από σύσταση των γιατρών του.

Σύμφωνα με το Βατικανό, η περίοδος ανάρρωσης εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο 71χρονος ποντίφικας είναι πιθανό να εισαχθεί στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, ένα νοσοκομείο στο οποίο έχουν νοσηλευτεί και προηγούμενοι πάπες.

Ο Πάπας αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας του την Κυριακή, κατά την καθιερωμένη μεσημβρινή προσευχή και ευλογία προς τους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Όπως ανέφερε, οι γιατροί εντόπισαν κατά τη διάρκεια πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων ένα οζίδιο στον πνεύμονά του, το οποίο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και είναι σαφώς εντοπισμένο.

«Κατά τη διάρκεια ορισμένων πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων, οι γιατροί εντόπισαν ένα εντοπισμένο οζίδιο στον πνεύμονά μου. Διαπιστώθηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο και είναι καλά εντοπισμένο. Οι γιατροί θεωρούν ότι ενδείκνυται η χειρουργική επέμβαση και, ακολουθώντας τη συμβουλή τους, αποφάσισα να υποβληθώ σε επέμβαση για την αφαίρεσή του», ανέφερε, σύμφωνα με τη μετάφραση των δηλώσεών του από το Vatican News.

Ο ποντίφικας ευχαρίστησε, παράλληλα, τους πιστούς για την πνευματική τους συμπαράσταση και ζήτησε τις προσευχές τους ενόψει της επέμβασης.

Τι είναι γνωστό για το οζίδιο

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί αν το οζίδιο είναι καλοήθες ή κακοήθες, ούτε έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία για το ακριβές μέγεθος ή τη φύση του. Όπως επισημαίνουν ειδικοί που μίλησαν στο Associated Press, τα οζίδια στον πνεύμονα είναι σχετικά συχνά και σε πολλές περιπτώσεις είναι καλοήθη. Ωστόσο, η απεικονιστική εξέταση από μόνη της δεν αρκεί πάντοτε για να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η φύση μιας τέτοιας βλάβης.

Η χειρουργική αφαίρεση, όταν κρίνεται απαραίτητη από τους θεράποντες γιατρούς, μπορεί να επιτρέψει την εξέταση του ιστού και την ακριβέστερη διάγνωση. Στην περίπτωση του Πάπα, η απόφαση για επέμβαση ακολουθεί τη σύσταση της ιατρικής ομάδας του, ενώ το Βατικανό έχει επισημάνει ότι η βλάβη εντοπίστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο και είναι περιορισμένη. Δεν έχουν, πάντως, ανακοινωθεί στοιχεία που να επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για τη διάγνωση.

Ο πάπας έχει προγραμματίσει μεγάλο αποστολικό ταξίδι στη Νότια Αμερική από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου, με σταθμούς την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν η χειρουργική επέμβαση και η περίοδος ανάρρωσης θα επιφέρουν αλλαγές στο ταξίδι.

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