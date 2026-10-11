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11.10.2026 17:54

Τρόμος σε πτήση στην Ινδία: Φωτιά σε αεροπλάνο από powerbank στον χώρο των αποσκευών (Video)

11.10.2026 17:54
AEROPLANO

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Πανικός επικράτησε την Κυριακή (11/10) σε πτήση της ινδικής αεροπορικής εταιρείας IndiGo, καθώς ξέσπασε φωτιά από powerbank στον χώρο των αποσκευών του αεροσκάφους. Το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγραφή τη στιγμή που επιβάτες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά καλύπτοντάς τη συσκευή powerbank με τις τσάντες τους.

Όπως αναφέρει το ndtv, το πλήρωμα καμπίνας κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά με πυροσβεστήρες, ενώ όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείς.

Η πτήση 6E6115, ένα Airbus A321-251N, εκτελούσε δρομολόγιο από το Δελχί προς το Τσενάι. Αναχώρησε στη 1:30 μ.μ., με προγραμματισμένη άφιξη στο Τσενάι στις 4:00 μ.μ. πριν από την αλλαγή πορείας.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Η πτήση 6E 6115 της IndiGo, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Δελχί προς το Τσενάι στις 11 Οκτωβρίου 2026, εκτρέπεται προς το Χαϊντεραμπάντ, αφού εντοπίστηκε καπνός από την προσωπική ηλεκτρονική συσκευή ενός επιβάτη. Το πλήρωμα καμπίνας αντέδρασε άμεσα και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα, οι πιλότοι εκτρέψαν την πτήση και προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Rajiv Gandhi του Χαϊντεραμπάντ. Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε στους πελάτες μας λόγω αυτής της απρόβλεπτης κατάστασης και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίησή της, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς αναψυκτικών και της έγκαιρης ενημέρωσης. Στην IndiGo, η ασφάλεια των πελατών και του πληρώματός μας παραμένει η κορυφαία προτεραιότητά μας».

Οι επιβάτες θα συνεχίσουν με άλλο αεροπλάνο το ταξίδι τους προς το Τσενάι.

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