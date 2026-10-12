Γαλλία: Πέταξαν αλεύρι στον Ραφαέλ Γκλικσμάν, μόλις κέρδισε το χρίσμα για υποψήφιος Πρόεδρος (videos)

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Επίθεση με… αλεύρι δέχτηκε ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλυκσμάν, λίγο μετά τη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές της γαλλικής Κεντροαριστεράς, με την οποία εξασφάλισε την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος και των συμμάχων του για τις προεδρικές εκλογές του 2027.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την αποχώρησή του από τον χώρο όπου γιόρτασε την επικράτησή του.
Σύμφωνα με το Reuters, ο 46χρονος Γκλυκσμάν, επικεφαλής του κινήματος Place Publique, αναδείχθηκε υποψήφιος από τον πρώτο γύρο της εσωκομματικής διαδικασίας, συγκεντρώνοντας το 66% των ψήφων.
Ο Γκλικσμάν, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικράτησε νικώντας τον ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ και τρεις άλλους υποψηφίους –Σενγκολέν Ρουαγιάλ, Εμανουέλ Μαρέλ και Ζερόμ Γκεντ– στον πρώτο γύρο. Πάνω από 120.000 άνθρωποι ψήφισαν κατά τη διάρκεια της τριήμερης διαδικασίας, από την Παρασκευή έως την Κυριακή.
«Απόψε κερδίσαμε όλοι μαζί αυτές τις προκριματικές εκλογές», δήλωσε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ευχαριστώντας όσους συμμετείχαν στην εκστρατεία του, όπως μετέδωσε το TF1 Info.
«Μια Αριστερά πιστή στις αξίες της μπορεί να ενώσει, να κυβερνήσει και να νικήσει», τόνισε ο επικεφαλής του κινήματος Place Publique, δίνοντας έμφαση στη δικαιοσύνη, την οικολογία και τις δημοκρατικές αξίες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι προτεραιότητά του είναι η συσπείρωση της σοσιαλδημοκρατικής παράταξης και η δημιουργία μιας ευρύτερης πολιτικής συμμαχίας.
Σύμφωνα με το Reuters, ο Γκλυκσμάν δήλωσε ότι επιδιώκει ρήξη τόσο με τον μακρονισμό όσο και με την κυριαρχία του Ζαν-Λικ Μελανσόν στη γαλλική Αριστερά. Έθεσε, επίσης, ως βασικό στόχο την αποτροπή της ανόδου της ακροδεξιάς, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2027.
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