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11.10.2026 20:13

Γαλλία: Ο Ραφαέλ Γκλυκσμάν υποψήφιος των σοσιαλδημοκρατών για τις προεδρικές εκλογές

11.10.2026 20:13
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Ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλυκσμάν εξελέγη υποψήφιος της σοσιαλδημοκρατίας για τις προεδρικές εκλογές, στη Γαλλία συγκεντρώνοντας ποσοστό άνω του 66% των ψήφων. Στον πρώτο γύρο των προκριματικών εκλογών, συμμετείχαν 120.787 ψηφοφόροι, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές της ψηφοφορίας.

Ο επικεφαλής του κόμματος Place Publique επικράτησε με μεγάλη διαφορά του ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ, ο οποίος συγκέντρωσε το 14%.

Οι άλλοι τρεις υποψήφιοι, η Σεγκολέν Ρουαγιάλ, ο Ζερόμ Γκετζ και ο Εμανουέλ Μορέλ, έλαβαν όλοι ποσοστά κάτω του 10% των ψήφων. Ο 1ος γύρος των εκλογών αναμένεται στις 18 Απριλίου 2027 και δεύτερος έχει προγραμαμτιστεί για τις 2 Μαΐου του 2027.

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