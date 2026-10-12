Ζελένσκι προς Τραμπ: Η Ρωσία χτύπησε το Χάρκοβο μετά την ανακοίνωση για εκεχειρία – Ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social

Takeaways by to pontiki AI Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ρωσική επίθεση σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο αμέσως μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για επίτευξη ενεργειακής εκεχειρίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν παρά την αμερικανική ανακοίνωση, πλήττοντας κατά τη διάρκεια της νύχτας και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας.

Η Ουκρανία δηλώνει έτοιμη να τηρήσει την ενεργειακή εκεχειρία, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα σταματήσει αντίστοιχα τα πλήγματα στις κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Το Κίεβο αναμένει την παρέμβαση της Ουάσινγκτον ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των δεσμεύσεων από τη ρωσική πλευρά, ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για την πρόταση.

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Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο αμέσως μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία, κατήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι τη στιγμή της αμερικανικής ανακοίνωσης ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν ήδη πάνω από την Ουκρανία, ενώ μεγάλο μέρος του Κιέβου είχε μείνει χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.

Η επίθεση στο Χάρκοβο και η αιχμή Ζελένσκι

Μιλώντας τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στην αιφνιδιαστική ανακοίνωση που έκανε την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι είχε εξασφαλίσει ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Όπως είπε, η ανακοίνωση προκάλεσε έκπληξη στην ουκρανική πλευρά, καθώς εκείνη την ώρα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρες τζετ βρίσκονταν στον ουκρανικό εναέριο χώρο και μεγάλες περιοχές της πρωτεύουσας αντιμετώπιζαν διακοπές στην υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση.

Λίγο αργότερα, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, προκαλώντας νέες ζημιές στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.

«Ήταν σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social», σχολίασε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στην ανάρτηση του Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε και άλλα ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι τα μεσάνυχτα χτυπήθηκε εγκατάσταση παραγωγής φυσικού αερίου, ενώ επίθεση με αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκε και σε πρατήριο καυσίμων.

«Αυτή είναι η απάντηση του Πούτιν στον Τραμπ: ρωσικές επιθέσεις», δήλωσε.

Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι για εκεχειρία, εφόσον συμφωνήσει και η Ρωσία

Παρά τα νέα πλήγματα, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να στηρίζει την πρόταση για αμοιβαία αναστολή των επιθέσεων στις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Υπενθύμισε ότι το Κίεβο ανταποκρίθηκε αμέσως θετικά στην ανακοίνωση Τραμπ, επισημαίνοντας πως η αμερικανική ομάδα γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει μια τέτοια συμφωνία για την Ουκρανία.

Έθεσε, ωστόσο, σαφείς όρους για την εφαρμογή της. Εάν η Μόσχα επιθυμεί να σταματήσουν τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας κατά των ρωσικών διυλιστηρίων και των εξαγωγών πετρελαίου, θα πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα και στις κρίσιμες υποδομές της χώρας, καθώς και τις επιθέσεις που προκαλούν ανθρώπινες απώλειες.

«Αυτό είναι το μόνο δίκαιο», τόνισε, προσθέτοντας ότι η ουκρανική πλευρά είναι διατεθειμένη να τηρήσει την ενεργειακή εκεχειρία, υπό την προϋπόθεση ότι θα πράξει το ίδιο και η Ρωσία.

Προειδοποίησε επίσης ότι, εάν η Μόσχα δεν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχειρία κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα, η Ουκρανία θα απαντήσει.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και η συμφωνία Τραμπ για το ντίζελ

Ο Ζελένσκι συνέδεσε την προοπτική της ενεργειακής εκεχειρίας με την παρέμβαση της Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι η αμερικανική πλευρά πρέπει να διασφαλίσει πως η Ρωσία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Όπως ανέφερε, το προηγούμενο βράδυ τα ρωσικά διυλιστήρια «δεν καίγονταν», την ώρα που οι επιθέσεις κατά ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων συνεχίζονταν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι το Κίεβο αναμένει περισσότερες πληροφορίες για τις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων, αναφερόμενος και στη συμφωνία για το ντίζελ που ανακοίνωσε ο Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει από την Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα κατά των ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, ώστε η Μόσχα να μπορέσει να εφαρμόσει την πρόσφατη συμφωνία για τη διάθεση ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην παγκόσμια αγορά.

Ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η ενεργειακή εκεχειρία θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου, εφόσον οι ΗΠΑ παρέμβουν ουσιαστικά σε αυτή τη φάση και εγγυηθούν την τήρησή της από τη ρωσική πλευρά.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χωρίς απάντηση από το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχειρία

Μέχρι στιγμής, το Κρεμλίνο δεν έχει σχολιάσει την πρόταση για ενεργειακή εκεχειρία, η οποία προβλέπει την αναστολή των επιθέσεων των δύο πλευρών εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων της άλλης.

Η συζήτηση πραγματοποιείται ενόψει ακόμη ενός χειμώνα πολέμου στην Ουκρανία. Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, το 2022, οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν εντείνει κάθε χειμώνα τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

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