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12.10.2026 13:07

Οι Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γούντφορντ τιμήθηκαν με το Νόμπελ Οικονομίας

12.10.2026 13:07
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Στους επιστήμονες οι Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ πήγε φέτος το Νόμπελ Οικονομίας.

Οι δύο επιστήμονες βραβεύτηκαν «για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης», όπως δήλωσε η Επιτροπή των βραβείων.

«Η έρευνα των Robert E. Hall και Michael Woodford έχει επιφέρει μια αλλαγή παραδείγματος στην πολιτική σταθεροποίησης. Τα μοντέλα της Νέας Κεϋνσιανής Σχολής, που αποτελούν αποτέλεσμα της έρευνάς τους, μας επιτρέπουν να εξηγήσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική σταθεροποίησης επηρεάζει τους οικονομικούς κύκλους και χρησιμοποιούνται πλέον από κεντρικές τράπεζες και υπουργεία Οικονομικών σε όλο τον κόσμο. Από τη δημοσίευση των εργασιών των βραβευθέντων, τα μοντέλα έχουν αναπτυχθεί και τελειοποιηθεί· η διαδικασία αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς οι οικονομίες μας συνεχίζουν να μεταβάλλονται. Τα μοντέλα μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις» τονίζει για την απόφασή της η επιτροπή και συνεχίζει:

«Η έρευνα των βραβευθέντων έχει καταστήσει δυνατή τη διαχείριση μεγάλων μακροοικονομικών κρίσεων με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό αποδείχθηκε εξαιρετικά επωφελές κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των ενεργειακών κρίσεων των τελευταίων ετών, οι οποίες δεν είχαν τόσο μακροπρόθεσμες συνέπειες για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό όσο στις κρίσιμες περιόδους της δεκαετίας του 1970. Δεν βυθιστήκαμε σε μια καταστροφική οικονομική ύφεση όπως αυτή της δεκαετίας του 1930. Οι υφέσεις και τα επεισόδια υψηλού πληθωρισμού δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά είναι λιγότερο μακροχρόνια».

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