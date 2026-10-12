Οι Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γούντφορντ τιμήθηκαν με το Νόμπελ Οικονομίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στους επιστήμονες οι Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ πήγε φέτος το Νόμπελ Οικονομίας.

Οι δύο επιστήμονες βραβεύτηκαν «για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης», όπως δήλωσε η Επιτροπή των βραβείων.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.” #NobelPrize https://t.co/2i7ktB1Q2b — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

«Η έρευνα των Robert E. Hall και Michael Woodford έχει επιφέρει μια αλλαγή παραδείγματος στην πολιτική σταθεροποίησης. Τα μοντέλα της Νέας Κεϋνσιανής Σχολής, που αποτελούν αποτέλεσμα της έρευνάς τους, μας επιτρέπουν να εξηγήσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική σταθεροποίησης επηρεάζει τους οικονομικούς κύκλους και χρησιμοποιούνται πλέον από κεντρικές τράπεζες και υπουργεία Οικονομικών σε όλο τον κόσμο. Από τη δημοσίευση των εργασιών των βραβευθέντων, τα μοντέλα έχουν αναπτυχθεί και τελειοποιηθεί· η διαδικασία αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς οι οικονομίες μας συνεχίζουν να μεταβάλλονται. Τα μοντέλα μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις» τονίζει για την απόφασή της η επιτροπή και συνεχίζει:

«Η έρευνα των βραβευθέντων έχει καταστήσει δυνατή τη διαχείριση μεγάλων μακροοικονομικών κρίσεων με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό αποδείχθηκε εξαιρετικά επωφελές κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των ενεργειακών κρίσεων των τελευταίων ετών, οι οποίες δεν είχαν τόσο μακροπρόθεσμες συνέπειες για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό όσο στις κρίσιμες περιόδους της δεκαετίας του 1970. Δεν βυθιστήκαμε σε μια καταστροφική οικονομική ύφεση όπως αυτή της δεκαετίας του 1930. Οι υφέσεις και τα επεισόδια υψηλού πληθωρισμού δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά είναι λιγότερο μακροχρόνια».

Διαβάστε επίσης

CNN: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει την Γκιλφόιλ – Προσεκτικό «άδειασμα» από Βανς

Ζελένσκι προς Τραμπ: Η Ρωσία χτύπησε το Χάρκοβο μετά την ανακοίνωση για εκεχειρία – Ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social

Μέση Ανατολή: Ντοκουμέντο από την επίθεση των Χούθι σε αεροδρόμιο στη Σαουδική Αραβία – Τεράστια ανησυχία για νέα κλιμάκωση