Σικάγο: Το DNA «βρήκε» τον δολοφόνο 65 χρόνια μετά – Βετερανος σκότωσε 8χρονη και μετά έγινε… αστυνομικός στο Ανθρωποκτονιών!

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Μια υπόθεση δολοφονίας που παρέμενε ανεξιχνίαστη για περισσότερα από 65 χρόνια στο Σικάγο των ΗΠΑ διαλευκάνθηκε χάρη στις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης DNA. Οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πίσω από τη δολοφονία της 8χρονης Γκλόρια Κοβαλέβιτς, τον Νοέμβριο του 1960, βρισκόταν ένας άνθρωπος που αργότερα υπηρέτησε στην αστυνομία ως ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών.

Όπως σημειώνει η New York Post, πρόκειται για τον Τόμας Φράνσις ΜακΊνερνι, ο οποίος υπηρέτησε επί 28 χρόνια στο αστυνομικό τμήμα του Σικάγο και πέθανε το 2006, χωρίς να αντιμετωπίσει ποτέ κατηγορίες για τη δολοφονία του μικρού κοριτσιού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Chicago Tribune, οι ερευνητές κατάφεραν να συνδέσουν τον πρώην αστυνομικό με το έγκλημα αξιοποιώντας γενετικά δεδομένα από ιστοσελίδα γενεαλογικών ερευνών, καθώς και πρόσθετες εξετάσεις DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και βαλλιστικών στοιχείων.

Murderer in 65-year-old cold case killing of girl, 8, revealed to be Chicago homicide detective https://t.co/nEyHFfr2x3 — New York Post (@nypost) October 12, 2026

Η εξαφάνιση και η δολοφονία που συγκλόνισαν το Σικάγο

Η Γκλόρια Κοβαλέβιτς εξαφανίστηκε στις 12 Νοεμβρίου 1960, όταν έφυγε από το σπίτι της οικογένειάς της, στη συνοικία Γουέστ Ένγκλεγουντ του Σικάγο, για να μεταβεί σε κοντινή εκκλησία προκειμένου να κοινωνήσει. Η μικρή δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της. Λίγο αργότερα, το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε σε μια χαράδρα, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την κατοικία της. Το κορίτσι είχε δεχθεί δύο πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Η στυγερή δολοφονία συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης του δράστη. Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικοί, πυροσβέστες, πρόσκοποι, βετεράνοι του στρατού και εθελοντές. Οι ερευνητές είχαν καταφέρει τότε να διαπιστώσουν ότι η 8χρονη πιθανότατα μεταφέρθηκε ζωντανή σε μια δασώδη περιοχή, όπου και δολοφονήθηκε. Παράλληλα, συγκέντρωσαν μαρτυρίες ανθρώπων που υποστήριζαν ότι είχαν δει ένα μικρό κορίτσι να συνοδεύεται από έναν νεαρό άνδρα. Ωστόσο, παρά τις εκτεταμένες έρευνες, δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί κάποιος ύποπτος και η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Η ανατροπή ήρθε το 2026, όταν το FBI, αξιοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία γενετικής γενεαλογίας, κατάφερε να συνδέσει τον Τόμας Φράνσις ΜακΊνερνι με στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί από τον τόπο του εγκλήματος. Ο Τόμας Φράνσις ΜακΊνερνι ήταν 24 ετών την περίοδο της δολοφονίας και κατοικούσε πολύ κοντά στο σπίτι της μικρής Γκλόρια. Ήταν επίσης βετεράνος του αμερικανικού στρατού. Περαιτέρω αναλύσεις DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και βαλλιστικών στοιχείων οδήγησαν την αστυνομία στο συμπέρασμα ότι εκείνος ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο του κοριτσιού.

Η διπλή ζωή του αστυνομικού

Η αποκάλυψη ότι ο άνθρωπος που οι Αρχές θεωρούν υπεύθυνο για τη δολοφονία ενός 8χρονου παιδιού είχε υπηρετήσει επί δεκαετίες στην αστυνομία προκάλεσε έντονο προβληματισμό.

Ο επικεφαλής των ντετέκτιβ της Αστυνομίας του Σικάγο, Κέβιν Μπρούνο, εξήρε την επιμονή των ερευνητών που εργάστηκαν για την εξιχνίαση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει πως οι Αρχές δεν ξεχνούν τα θύματα, ακόμη και όταν έχουν περάσει δεκαετίες. «Το γεγονός ότι ήταν αστυνομικός είναι βαθιά ανησυχητικό για όλους εμάς που έχουμε αφιερώσει την καριέρα μας σε αυτό το ευγενές επάγγελμα», δήλωσε στην Chicago Tribune. «Ταυτόχρονα, όμως, δεν πρόκειται για κάτι που θα υποβαθμίσουμε ή θα αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε.

Ο αδελφός της 8χρονης, Άνταμ Κοβαλέβιτς, εξέφρασε την ανακούφισή του για το γεγονός ότι, ύστερα από τόσα χρόνια, οι Αρχές κατάφεραν να αποδώσουν την ευθύνη για τη δολοφονία της αδελφής του. Όπως ανέφερε, ελπίζει ότι η αποκάλυψη της αλήθειας θα επιτρέψει στους γονείς τους, οι οποίοι έχουν πλέον φύγει από τη ζωή, να αναπαυθούν. Ωστόσο, δεν έκρυψε την πικρία του για το γεγονός ότι ο Τόμας Φράνσις ΜακΊνερνι πέθανε χωρίς να οδηγηθεί ποτέ ενώπιον της Δικαιοσύνης. «Δεν πλήρωσε ποτέ για όσα έκανε. Ελπίζεις ότι θα πληρώσει ενώπιον του Θεού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τόμας Φράνσις ΜακΊνερνι υπηρέτησε στην αστυνομία του Σικάγο για 28 χρόνια και στη συνέχεια εργάστηκε ως ερευνητής στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιου Συνηγόρου, στο Λας Βέγκας και στο Ρίνο, μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2004. Μάλιστα, το 2003 είχε τιμηθεί με διάκριση ως εξαιρετικός ομοσπονδιακός ερευνητής υπεράσπισης.

Ο πρώην αστυνομικός ήταν πατέρας πέντε παιδιών, ανάμεσά τους τρεις κόρες, και παππούς πολλών εγγονιών. Οι δημοσιογράφοι δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με μέλη της οικογένειάς του για κάποιο σχόλιο σχετικά με τις αποκαλύψεις. Παρότι ο θάνατός του το 2006 αποκλείει πλέον το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης και καταδίκης, η ταυτοποίησή του ως δράστη από τις αστυνομικές Αρχές βάζει τέλος σε ένα μυστήριο που βασάνιζε την οικογένεια της Γκλόρια Κοβαλέβιτς για περισσότερα από 65 χρόνια.

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