Παραίτηση-βόμβα της υπουργού Εργασίας στη Γερμανία – «Τρίζει» ο κυβερνητικός συνασπισμός του Μερτς

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Κλυδωνισμούς στον κυβερνητικό συνασπισμό της Γερμανίας προκαλεί η παραίτηση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συμπροέδρου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), Μπέρμπελ Μπας.



Η Μπας επικαλείται προσωπικούς λόγους μετά τον θάνατο της θετής κόρης της, γράφει η Deutsche Welle. Την ίδια στιγμή όμως αναφέρει ως έναν επιπλέον λόγο για την αποχώρησή της τις εντεινόμενες «προσωπικές επιθέσεις» που, όπως υποστηρίζει, δέχεται από στελέχη των συγκυβερνώντων Χριστιανοδημοκρατών (CDU).

Επιχείρηση «κατευνασμού» από την κυβέρνηση

«Για τον κυβερνητικό συνασπισμό δεν αλλάζει φυσικά τίποτα απολύτως», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση της υπουργού Εργασίας και συμπροέδρου του SPD, επιχειρώντας να καθησυχάσει όσους ανησυχούν για νέα κρίση στη συγκυβέρνηση του Βερολίνου.



Ο Γερμανός υπουργός τόνισε ότι η συμμαχία Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών διαθέτει εντολή τετραετίας και πως τόσο η Γερμανία όσο και η Ευρώπη χρειάζονται πολιτική σταθερότητα. Παράλληλα εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τη Μπέρμπελ Μπας, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα αξιόλογο άνθρωπο, η απουσία του οποίου θα γίνει αισθητή στην κυβέρνηση.



Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως κατανοεί την απόφαση της υπουργού, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της προσωπικής τραγωδίας που βίωσε μετά τον θάνατο της θετής κόρης της. Ο καγκελάριος παραδέχθηκε ότι υπήρχαν πολιτικές διαφωνίες με τη Μπέρμπελ Μπας, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτές αφορούσαν αποκλειστικά ζητήματα πολιτικής ουσίας και ποτέ προσωπικές αντιπαραθέσεις. Όπως ανέφερε, κατά τις τελευταίες εβδομάδες είχε ζητήσει από τα στελέχη της CDU να επιδείξουν ιδιαίτερη διακριτικότητα, σεβασμό και ανθρώπινη ευαισθησία απέναντί της.

🇩🇪 Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte sich zum Rücktritt von Arbeitsministerin Bärbel Bas und bedauerte ihre persönliche Entscheidung. Er verneinte den Vorwurf, dass die Union bei der Kritik an Bas Grenzen überschritten habe. Merz betonte die zuvor vertrauensvolle… pic.twitter.com/tBIUTM5qmS — Nachrichten (@NewsFokus) October 12, 2026





Οι κατηγορίες για καθυστερήσεις σε μεταρρυθμίσεις για συντάξεις και αγορά εργασίας

Τους τελευταίους μήνες στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών κατηγορούσαν επανειλημμένα την απερχόμενη υπουργό ότι καθυστερεί κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και την αγορά εργασίας, καθώς και την κατάθεση προσχεδίων νόμου που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του κυβερνητικού συνασπισμού.



Χριστιανοδημοκράτες πολιτικοί, όπως ο βουλευτής Στέφαν Νάκε, επικεφαλής της ομάδας για ζητήματα εργαζομένων στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης CDU-CSU στη γερμανική Βουλή, ζήτησαν δημόσια από την υπουργό να καταθέσει «άμεσα νομοσχέδια», παρουσιάζοντάς την παράλληλα ως τη βασική υπεύθυνη για τις καθυστερήσεις στις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.





CDU: Πιέσεις στη Μπας υπό την απειλή μπλόκου στη φορολογική μεταρρύθμιση





Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε ιδιαίτερα η στάση της Μπας απέναντι στη μεταρρύθμιση του ωραρίου εργασίας, που προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το υφιστάμενο οκτάωρο, αλλά και η μεταρρύθμιση της λεγόμενης «σύνταξης στα 63».



Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, στις αρχές Οκτωβρίου η κοινοβουλευτική ομάδα των Γερμανών Συντηρητικών φέρεται μάλιστα να απείλησε ότι θα αρνηθεί τη στήριξή της στη φορολογική μεταρρύθμιση του υπουργού Οικονομικών και προέδρου του SPD, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, εφόσον το υπουργείο Εργασίας δεν κατέθετε άμεσα νομοσχέδια για το ασφαλιστικό και την αγορά εργασίας.





Σαφής στήριξη από το SPD



Ο υπουργός Οικονομικών και συμπρόεδρος του SPD, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ινδία λόγω της παραίτησης της Μπέρμπελ Μπας. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις επιθέσεις που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του πένθους της «ανάρμοστες» και «προσβλητικές».

„Hinter all diesen Ämtern stehen am Ende Menschen", sagt Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) zum Rücktritt von Bärbel Bas. Dieser sei von politischen Angriffen begleitet worden. Das sei „unanständig" und vergifte den politischen Diskurs, so Klingbeil. pic.twitter.com/FgeNGGeLcM — phoenix (@phoenix_de) October 12, 2026

Ακόμη πιο αιχμηρή εμφανίστηκε η πρωθυπουργός του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Μανουέλα Σβέζιγκ, η οποία έκανε λόγο για «αδίστακτη» έως και «απάνθρωπη» πολιτική συμπεριφορά απέναντι στην μέχρι πρότινος υπουργό Εργασίας.

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