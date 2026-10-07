Τη θεωρία των δύο άκρων επιστρατεύει ο Μερτς: Καλεί το SPD και τους Πράσινους να μην συνεργαστούν με την Ελίφ Εράλπ στο Βερολίνο λόγω… Αριστεράς και «αντισημιτισμού»

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«Σοκαρισμένος» από την προοπτική σχηματισμού συνασπισμού Αριστεράς – Πρασίνων – Σοσιαλδημοκρατών (SPD) στον Δήμο Βερολίνου δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στις αντισημιτικές θέσεις του πρώτου κόμματος και έκανε λόγο για «συμμαχία η οποία θέτει υπό αμφισβήτηση τις αδιαπραγμάτευτες αρχές της κοινωνίας μας».

«Μένω άναυδος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μερτς, αναφερόμενος στις διερευνητικές συνομιλίες που πραγματοποιούνται ήδη μεταξύ των τριών κομμάτων, μετά τη νίκη της Αριστεράς με την Ελίφ Εράλπ στις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου και υπενθύμισε ότι σήμερα τιμάται η επέτειος από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τόνισε επίσης ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να αντιτίθεται «στον αυξανόμενο αντισημιτισμό στη Γερμανία».

Merz warnt SPD und Grüne vor Rot-Rot-Grün – und bringt Koalition mit CDU ins Spiel https://t.co/SGWYh0sozm pic.twitter.com/FNrG4g5ZWI — WELT (@welt) October 7, 2026

Μιλώντας σε εκδήλωση των Handelsblatt και WirtschaftsWoche, ο καγκελάριος απηύθυνε δραματική έκκληση προς τους Πράσινους και το SPD «να αναλάβουν την ευθύνη τους και να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα πλειοψηφία ώστε να εμποδίσουν μια πολιτικό της Αριστεράς να γίνει δήμαρχος της πρωτεύουσάς μας». Χρησιμοποίησε μάλιστα και οικονομικά επιχειρήματα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται σύντομα να υποδεχθεί διεθνείς επενδυτές. «Δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε, αν αισθάνονται ότι σε αυτή τη χώρα επικρατεί πολιτικό χάος», προειδοποίησε. «Θέλω να κάνω το παν προκειμένου να αποτρέψω μια αποσταθεροποίηση της χώρας μας, η οποία θα τροφοδοτείται από τα πολιτικά άκρα», τόνισε.

Κατά της πιθανότητας συνεργασίας των Πρασίνων και του SPD με την Αριστερά στο Βερολίνο τάχθηκαν σήμερα με ανοιχτή επιστολή τους δεκάδες στελέχη των δύο κομμάτων και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών – ανάμεσά τους ο πρώην αρχηγός των Πρασίνων και πρώην υπουργός Εξωτερικών Γιόσκα Φίσερ και ο πρώην πρόεδρος της Bundestag Βόλφγκανγκ Τίρζε. Στο κείμενο με τίτλο «Έκκληση του Βερολίνου για υπευθυνότητα», οι υπογράφοντες καλούν τους Πράσινους, το SPD και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) «να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο ανάληψης κοινής ευθύνης» για το Βερολίνο. «Το Βερολίνο ψήφισε. Αυτό το αποτέλεσμα αξίζει σεβασμό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτοί άνευ όρων συνασπισμοί με τον νικητή των εκλογών —το Κόμμα της Αριστεράς. Πρέπει να αναζητηθεί μια κυβερνητική πλειοψηφία η οποία μεταξύ άλλων θα συμμερίζεται θεμελιώδεις πεποιθήσεις σχετικά με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Το ανησυχητικό συμπέρασμα: Δεν διαπιστώνουμε ότι αυτό ισχύει στην περίπτωση μιας κυβέρνησης Αριστεράς – Πρασίνων – SPD», αναφέρεται στο κείμενο. Στο ίδιο πνεύμα έχουν τοποθετηθεί και άλλες πολιτικές προσωπικότητες, ενώ την ανησυχία της έχει εκφράσει η εβραϊκή κοινότητα.

Πάντως, με τις ψήφους και βουλευτών του CDU, του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών, κατάφερε να εκλεγεί πρόεδρος του κοινοβουλίου της Σαξονίας Ανχαλτ ο ακροδεξιός του AfD Τομπίας Ράους.

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