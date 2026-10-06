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06.10.2026 17:32

Γερμανία – AfD: Ο ακροδεξιός Τομπίας Ράους νέος πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Σαξονία-‘Ανχαλτ και με τις ψήφους βουλευτών του CDU – Διαδηλώσεις κατά της εκλογής του

06.10.2026 17:32
raous akrodexios afd- new

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Με ψήφους και βουλευτών άλλων κομμάτων – πιθανότατα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) – εξελέγη τελικά πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Σαξονία-‘Ανχαλτ ο βουλευτής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Τομπίας Ράους, ο οποίος έγινε σήμερα ο πρώτος ακροδεξιός πρόεδρος κρατιδιακού κοινοβουλίου στη Γερμανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η AfD, η οποία κέρδισε τις κρατιδιακές εκλογές του περασμένου μήνα με ποσοστό 43,8%, εξέλεξε 39 βουλευτές, με την απόλυτη πλειοψηφία να απαιτεί 44 έδρες. Η Συμμαχία για την Κοινωνική Δικαιοσύνη και την Οικονομική Σύνεση (BSW) εξέλεξε πέντε βουλευτές, οι οποίοι είχαν δηλώσει εκ των προτέρων ότι θα υπερψήφιζαν τον υποψήφιο της ακροδεξιάς. Αντιθέτως, αρνητικά είχαν προαναγγείλει ότι θα ψηφίσουν οι βουλευτές του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), των Πρασίνων και της Αριστεράς, ενώ οι 14 βουλευτές του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) επρόκειτο να επιλέξουν την αποχή. Ο κ. Ράους ωστόσο έλαβε τελικά 48 ψήφους υπέρ, έναντι 29 κατά και πέντε αποχών, ψηφίστηκε δηλαδή και από άλλους βουλευτές.

Στην πρώτη ομιλία του, ο νέος πρόεδρος του κρατιδιακού κοινοβουλίου περιέγραψε ως «το τέλος του τείχους προστασίας» το γεγονός ότι ψηφίστηκε και από βουλευτές εκτός του κόμματός του και της BSW, ενώ ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD και υποψήφιος πρωθυπουργός του κρατιδίου Ούλριχ Ζίγκμουντ δήλωσε ότι «το λεγόμενο τείχος προστασίας έπεσε επιτέλους σήμερα στο Μαγδεμβούργο» και προεξόφλησε ότι τον Δεκέμβριο ο ίδιος θα εκλεγεί πρωθυπουργός του κρατιδίου από την πρώτη ψηφοφορία.

Εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο της βουλής και υποδέχθηκαν με σφυρίγματα αποδοκιμασίας την εκλογή του κ. Ράους.

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων Κάτγια Πέλε έδωσε στον νέο πρόεδρο ένα αντίγραφο του Συντάγματος, ενώ αναφέρθηκε και στο άρθρο 37α του κρατιδιακού συντάγματος της Σαξονίας-‘Ανχαλτ, στο οποίο περιγράφεται ότι «είναι καθήκον κάθε κρατικής εξουσίας και ευθύνη κάθε ατόμου να αποτρέπει την αναβίωση ή τη διάδοση της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας, την εξύμνηση του εθνικοσοσιαλιστικού συστήματος διακυβέρνησης και τις ρατσιστικές και αντισημιτικές δράσεις».

Στο έδρανο του κ. Ράους άφησε επίσης ένα λευκό τριαντάφυλλο, το οποίο θεωρείται σύμβολο κατά του εθνικοσοσιαλισμού. Η κοινοβουλευτική της ομάδα σε ανακοίνωσή της καταδίκασε επίσης το γεγονός ότι υπέρ του υποψηφίου της AfD ψήφισαν και άλλοι βουλευτές και έκανε λόγο για «πολιτική τομή»: «Δεν εκλέξαμε εμείς τον Τομπίας Ράους. Δεν είναι ο πρόεδρός μας», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι Πράσινοι και προαναγγέλλουν ότι σκοπεύουν να εξετάσουν με μεγάλη προσοχή εάν ο νέος πρόεδρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του προστατεύει όπως οφείλει τα δικαιώματα όλων των μελών του κοινοβουλίου.

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