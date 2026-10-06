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06.10.2026 16:20

Το (ακροδεξιό) χέρι της αγοράς: Με το βλέμμα στα γαλλικά ομόλογα η Λεπέν ανακοινώνει… περικοπές δαπανών

06.10.2026 16:20
lepen

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Η Μαρίν Λεπέν δεσμεύτηκε για πολύ πιο δραστικές περικοπές στις δαπάνες εάν κερδίσει τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του χρόνου, σε ένα μήνυμα προς τις ανήσυχες αγορές ομολόγων. Η ακροδεξιά ηγέτιδα σκέφτεται σοβαρά να περιορίσει το αυξανόμενο χρέος της Γαλλίας.

Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες ημέρες σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθώς η Γαλλία έχει γίνει επίκεντρο μιας παγκόσμιας κατάρρευσης της αγοράς ομολόγων λόγω των πιεσμένων δημόσιων οικονομικών της και της πολιτικής αβεβαιότητας ενόψει των εκλογών δύο γύρων Απριλίου-Μαΐου.

«Λόγω της αύξησης των επιτοκίων και του μεγαλύτερου προϋπολογισμού που πρότειναν ο (Πρωθυπουργός) Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο (Πρόεδρος) Εμανουέλ Μακρόν, μπορώ να ανακοινώσω τώρα ότι ορίζουμε την απαραίτητη προσαρμογή στα 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε καθαρές εξοικονομήσεις το 2032 σε σύγκριση με το 2026», δήλωσε η Λεπέν στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

Τα 125 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξοικονομήσεις που είχε αρχικά σχεδιάσει κατά τη διάρκεια μιας πενταετούς προεδρίας δεν ήταν πλέον επαρκή, είπε. Οι περισσότερες από τις περικοπές θα επιτευχθούν τα πρώτα τρία χρόνια και θα προέλθουν από τον εξορθολογισμό του τρόπου λειτουργίας της κυβέρνησης, δήλωσε η Λεπέν.

Το νέο πακέτο θα μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Γαλλίας στο όριο του 3% του ΑΕΠ για την ΕΕ ήδη από το 2030, από 5,4% φέτος, είπε. Απαιτούνται συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να μειωθεί το κόστος δανεισμού της Γαλλίας μόλις η χώρα ανακτήσει τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών της.

Σύμφωνα με το σχέδιό της, η Γαλλία θα περιορίσει την καθαρή συνεισφορά της στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ, στο επίπεδο που βρισκόταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Είπε ότι θα παρουσιάσει σχέδια για την επαναφορά του ολοένα και πιο δαπανηρού συνταξιοδοτικού συστήματος της Γαλλίας τις επόμενες εβδομάδες.

Περικοπές δαπανών

«Νομίζω ότι (η ανακοίνωση της Λεπέν) συμβάλλει σε κάποια από την ανακούφιση των επιτοκίων που βλέπουμε σήμερα το πρωί, καθώς παρουσίασε ένα σχέδιο για να προσπαθήσει να εφαρμόσει αυτή την πορεία βελτίωσης του ελλείμματος στο μέλλον», δήλωσε στο Reuters η Λόρα Κούπερ, επικεφαλής πιστώσεων στη Nuveen.

«Αλλά νομίζω ότι οι λεπτομέρειες είναι αυτό που λείπει από τις αγορές. Αυτό θα ήταν το επόμενο στάδιο: πώς μπορούν να εφαρμόσουν μερικές από αυτές;» πρόσθεσε.

Η δημοσιονομική αναταραχή έχει γίνει ένα από τα κορυφαία ζητήματα της προεκλογικής εκστρατείας και ο κατευνασμός των χρηματοπιστωτικών αγορών θα είναι από τις πρώτες μεγάλες προκλήσεις για όποιον εκλεγεί.

Η Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τους δύο γύρους των εκλογών, από τις 18 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου, έχει επιδιώξει να οικοδομήσει αξιοπιστία στον προϋπολογισμό.

Είπε ότι ήθελε να κατοχυρώσει τη δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση στο σύνταγμα με δημοψήφισμα για έναν «χρυσό κανόνα» που θα απαιτούσε τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού κατά τουλάχιστον μισή μονάδα ετησίως, μέχρι το εθνικό χρέος να επιστρέψει στο 60% του οικονομικού προϊόντος, από 119% που είναι σήμερα.

Η Λεπέν μέχρι στιγμής έχει δυσκολευτεί να κερδίσει την υποστήριξη των επιχειρηματικών ηγετών που ανησυχούν για τον ευρωσκεπτικισμό της και τα σχέδιά της να αντιστρέψει μια αμφισβητούμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023.

Καθώς οι επενδυτές ξεπουλούν γαλλικά περιουσιακά στοιχεία, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Λεκορνί προσπάθησε να ηρεμήσει την ανησυχία της αγοράς αποκαλύπτοντας έναν προϋπολογισμό του 2027 που περιλαμβάνει 43 δισεκατομμύρια ευρώ νέων εξοικονομήσεων.

Η τύχη του προϋπολογισμού της Γαλλίας για το 2027 στο διχασμένο κοινοβούλιο της Γαλλίας εξαρτάται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ​εκ των οποίων o Εθνικόw Συναγερμόw (RN) της Λεπέν είναι το μεγαλύτερο.

Σχηματίζοντας έναν σκιώδη προϋπολογισμό του 2027, ο αρχηγός του κόμματος Ζορντάν Μπαντελά απαίτησε 71,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε μέτρα εξοικονόμησης, συμπεριλαμβανομένων 28 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του εξορθολογισμού των δαπανών και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περικοπές δαπανών που ωφελούν τους μετανάστες.

Ο Μπαρντελά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υποστηρίξει μια πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης για τον προϋπολογισμό, αλλά άφησε ανοιχτή την πόρτα σε μια πιθανή αποχή.

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