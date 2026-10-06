Συνελήφθη πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών – Ερευνάται για κατασκοπεία και εσχάτη προδοσία

Takeaways by to pontiki AI Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν τον πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών BND, Άουγκουστ Χάνινγκ, στο πλαίσιο έρευνας για κατασκοπεία και απόπειρα εσχάτης προδοσίας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, ο Χάνινγκ φέρεται να χρησιμοποίησε διαβαθμισμένα έγγραφα που έλαβε από πληροφοριοδότη για να συντάξει ανάλυση προς όφελος ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Τα στοιχεία για την υπόθεση αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας για άλλη δικαστική υπόθεση, όταν εντοπίστηκε στην κατοχή του συλληφθέντος ψηφιακό υλικό με απόρρητες πληροφορίες.

Το κατασχεθέν υλικό περιλάμβανε ευαίσθητα δεδομένα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τον ρωσικό στρατό και στοιχεία από συνεργαζόμενες ξένες μυστικές υπηρεσίες.

Οι ομοσπονδιακές αρχές ξεκίνησαν μυστική έρευνα τον Μάιο του τρέχοντος έτους, αφού προηγουμένως αξιολογήθηκαν τα έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή του πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας.

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Στη σύλληψη πρώην επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης οι γερμανικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση κατασκοπείας και απόπειρας εσχάτης προδοσίας, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας.

Πρόκειται για τον Άουγκουστ Χάνινγκ, ο οποίος είχε διατελέσει επικεφαλής της BND, της γερμανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών, από το 1998 έως το 2005.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ένας πληροφοριοδότης φέρεται να είχε παραδώσει στον Χάνινγκ σχεδόν 2.000 έγγραφα, πολλά από τα οποία ήταν απόρρητα. Σε μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι αρχές, ο Χάνινγκ φέρεται να χρησιμοποίησε διαβαθμισμένες πληροφορίες που του είχε παραδώσει πληροφοριοδότης, ο οποίος αναφέρεται ως Μάνφρεντ Ντ., προκειμένου να συντάξει ανάλυση για στέλεχος ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

«Ο κατηγορούμενος Χάνινγκ βρίσκεται υπό ισχυρή υποψία για κατασκοπεία που συνιστά εσχάτη προδοσία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του

Τα πρώτα στοιχεία για τη δράση του ‘Αουγκουστ Χάνινγκ ανακαλύφθηκαν από τις αρχές στο πλαίσιο έρευνας για τη δίκη της επιχειρηματία Κριστίνα Μπλοκ, η οποία κατηγορείτο για την απαγωγή των δύο παιδιών της, λόγω διαφωνίας για την επιμέλειά τους με τον πρώην σύζυγό της.

Ο κ. Χάνινγκ φέρεται μάλιστα να είχε εμπλακεί σε μια προηγούμενη απόπειρα απαγωγής τους, κάτι το οποίο ο ίδιος αρνείται.

Κατά την αξιολόγηση του υλικού που βρέθηκε τότε στο σπίτι του, οι αρχές εντόπισαν ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων με εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες από την BND, στις οποίες ο συλληφθείς δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση – μεταξύ άλλων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή τον ρωσικό στρατό, αλλά και στοιχεία από συνεργαζόμενες μυστικές υπηρεσίες άλλων κρατών.

Μετά την αξιολόγηση των εγγράφων από τις υπηρεσίες του Αμβούργου, ο φάκελος παραδόθηκε στις ομοσπονδιακές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν τη δική τους – μυστική- έρευνα τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ που διεξήγαγαν τη δημοσιογραφική έρευνα, παραμένει μέχρι τώρα ασαφές πώς ο Μάνφρεντ Ντ. κατάφερε να βγάλει το υλικό από την BND και να το παραδώσει στον πρώην προϊστάμενό του.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην εικόνα της γερμανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών, δεδομένου ότι ο Χάνινγκ βρισκόταν στην ηγεσία της BND για επτά χρόνια.

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