Κωνσταντινούπολη: 15χρονoς μαχαίρωσε συμμαθητές του έξω από σχολείο – Επτά μαθήτριες τραυματίστηκαν, οι τρεις σε σοβαρή κατάσταση

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Επτά μαθήτριες τραυματίστηκαν, τρεις από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάκσεχίρ της Κωνσταντινούπολης. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο μαθητή που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο γυμνάσιο Σεΐχ Σαμίλ Ιμάμ Χατίπ, στη συνοικία Μπασάκσεχίρ στη δυτική Κωνσταντινούπολη.

Ο φερόμενος ως δράστης φοιτά σε άλλο σχολείο.

«Περίπου στις 08:35, επτά μαθήτριες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποίησε ο Φ.Μ., μαθητής της 10ης τάξης του Λυκείου Κιουτσούκτσεκμετζέ Φαχρετίν Κερίμ Γκιοκάι, στο Γυμνάσιο Σεΐχ Σαμίλ Ιμάμ Χατίπ στην περιοχή Καγιασεχίρ», ανέφερε ο έπαρχος της περιοχής.

🚑 Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başladı.



🏫 Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği tarafından yapılan açıklamada, "Saat 08.35 sıralarında, ilçemiz Kayaşehir’de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda, Küçükçekmece… https://t.co/rrKCzVhO5J pic.twitter.com/AQTSw6Pl62 — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 6, 2026

Τρεις τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας, δίνοντας ωστόσο διαφορετικό απολογισμό και περιγραφή του περιστατικού από τον έπαρχο.

İstanbul'daki bir ortaokulda düzenlenen bıçaklı saldırıyı, başka bir okulda öğrenim gören 15 yaşındaki bir kız öğrencinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.



Gözaltına alınan F.M. isimli saldırgan öğrencinin annesi, çocuğunun sosyal anksiyetesi olduğunu söyledi. https://t.co/wa4y78aZ2z — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) October 6, 2026

«Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 08:40, ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάκσεχίρ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε μαθητών».

«Μετά το περιστατικό, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από ιατρικές ομάδες που στάλθηκαν στην περιοχή και λαμβάνουν θεραπεία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

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