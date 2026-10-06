Μαύρη Θάλασσα: Χτυπήθηκαν δύο πλοία από drones στην ΑΟΖ της Βουλγαρίας – Βυθίστηκε το ένα, αγνοείται το πλήρωμά του

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Σοβαρή εξέλιξη σημειώθηκε στα θαλάσσια σύνορα της Βουλγαρίας όπου drones χτύπησαν δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα από τα δύο πλοία έχει βυθιστεί, ενώ το γραφείο της προέδρου της χώρας Ιλιάνα Ιότοβα, επισημαίνοντας ότι έχει συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη για το θέμα.

Στο μεταξύ ο Ρούμεν Νικολόφ, διευθυντής του Κέντρου Συντονισμού Θαλάσσιων Διασώσεων της Βάρνα, δήλωσε ότι ένα από τα πλοία βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται, όπως μετέδωσε ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός BNR.

Η βουλγαρική ναυτιλιακή ιστοσελίδα Maritime.bg ανέφερε ότι τα πλοία ήταν το Alfa Watan, με σημαία Τόγκο, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, βυθίστηκε, και το Able, με σημαία Παλάου. Τα 18 μέλη του πληρώματος του δεύτερου πλοίου εγκατέλειψαν το πλοίο μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς και επιβιβάστηκαν στο βουλγαρικό φέρι Dioscuria, ενώ ορισμένοι από αυτούς είχαν τραυματιστεί.

Ο πρωθυπουργός, Ρούμεν Ράντεφ, θα κάνει δήλωση στις 11:15 για τ,ο περιστατικό.

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