search
ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 11:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2026 10:35

Μαύρη Θάλασσα: Χτυπήθηκαν δύο πλοία από drones στην ΑΟΖ της Βουλγαρίας – Βυθίστηκε το ένα, αγνοείται το πλήρωμά του

06.10.2026 10:35
mavri thalassa

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σοβαρή εξέλιξη σημειώθηκε στα θαλάσσια σύνορα της Βουλγαρίας όπου drones χτύπησαν δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα από τα δύο πλοία έχει βυθιστεί, ενώ το γραφείο της προέδρου της χώρας Ιλιάνα Ιότοβα, επισημαίνοντας ότι έχει συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη για το θέμα.

Στο μεταξύ ο Ρούμεν Νικολόφ, διευθυντής του Κέντρου Συντονισμού Θαλάσσιων Διασώσεων της Βάρνα, δήλωσε ότι ένα από τα πλοία βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται, όπως μετέδωσε ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός BNR.

Η βουλγαρική ναυτιλιακή ιστοσελίδα Maritime.bg ανέφερε ότι τα πλοία ήταν το Alfa Watan, με σημαία Τόγκο, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, βυθίστηκε, και το Able, με σημαία Παλάου. Τα 18 μέλη του πληρώματος του δεύτερου πλοίου εγκατέλειψαν το πλοίο μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς και επιβιβάστηκαν στο βουλγαρικό φέρι Dioscuria, ενώ ορισμένοι από αυτούς είχαν τραυματιστεί.

Ο πρωθυπουργός, Ρούμεν Ράντεφ, θα κάνει δήλωση στις 11:15 για τ,ο περιστατικό.

Διαβάστε επίσης

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ διαδήλωσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη γυναίκα που κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό της από μέλη αδελφότητας

H Ούσα Βανς γλίστρησε κατεβαίνοντας από το Marine Two με το νεογέννητο στην αγκαλιά και το βίντεο έγινε viral

Πεζεσκιάν κατά ΗΠΑ: Χωρίς κανένα νόημα η διαπραγμάτευση μαζί τους – Έχουν επιτεθεί τρεις φορές έπειτα από συνομιλίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papaggelis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: «Αυτή είναι η Αναστασούλα μου» – Με τη φωτογραφία της 18χρονης κόρης του στα χέρια κατέθεσε ο Ηλίας Παπαγγελής

ambulance tyrkey new
ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: 15χρονoς μαχαίρωσε συμμαθητές του έξω από σχολείο – Επτά μαθήτριες τραυματίστηκαν, οι τρεις σε σοβαρή κατάσταση

american-idol-caleb-flynn
ΚΟΣΜΟΣ

American Idol: Ο πρώην παίκτης που καταδικάστηκε ζητούσε από τις κόρες του να πουν ψέματα μετά τη δολοφονία της συζύγου του

JeffreyArcher
ΚΟΣΜΟΣ

Jeffrey Archer: Πέθανε ο συγγραφέας των 300 εκατ. αντιτύπων – Η πολιτική, το σκάνδαλο και η φυλακή

P90658846_highRes_one-million-times-th
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BMW έφτιαξε το εκατομμυριοστό M αυτοκίνητο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gavras
LIFESTYLE

Ρομέν Γαβράς: «Κάποιες φορές σκέφτομαι να μετακομίσω στο χωριό μου στην Αρκαδία και να γίνω βοσκός»

kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

Syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά συνταξιούχων: Οι τρεις μεγάλες «μάχες» και ποιοι πάνε ταμείο – Τα ποσά και οι ημερομηνίες

kafsima kostos
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ντίζελ έπεσε κατά 3,2 λεπτά μετά την επιδότηση των 20 λεπτών – Η αμόλυβδη 0,2 λεπτά με την έκπτωση των 10!

androulakis- karaklioumi – vorodis- xouliarakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Γενέθλια ΝΔ με ρήγματα, η ημερομηνία Σαμαρά, media training στην ΕΛΑΣ από Καρακλιούμη, ο Χουλιαράκης, το ρίσκο του ΠΑΣΟΚ και η οχύρωση από Βορίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 11:39
papaggelis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: «Αυτή είναι η Αναστασούλα μου» – Με τη φωτογραφία της 18χρονης κόρης του στα χέρια κατέθεσε ο Ηλίας Παπαγγελής

ambulance tyrkey new
ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: 15χρονoς μαχαίρωσε συμμαθητές του έξω από σχολείο – Επτά μαθήτριες τραυματίστηκαν, οι τρεις σε σοβαρή κατάσταση

american-idol-caleb-flynn
ΚΟΣΜΟΣ

American Idol: Ο πρώην παίκτης που καταδικάστηκε ζητούσε από τις κόρες του να πουν ψέματα μετά τη δολοφονία της συζύγου του

1 / 3