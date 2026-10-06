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06.10.2026 09:52

H Ούσα Βανς γλίστρησε κατεβαίνοντας από το Marine Two με το νεογέννητο στην αγκαλιά και το βίντεο έγινε viral

06.10.2026 09:52
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Τον γύρο του κόσμου κάνει το στιγμιότυπο από τη τη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ, όπου η σύζυγος του Τζέι Ντι Βανς, Ούσα, παραπάτησε κατά την έξοδό της από το ελικόπτερο Marine Two, έχοντας δεμένο στο στήθος της τον μόλις δύο μηνών γιο της, Άλεκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν η 40χρονη δεύτερη κυρία των ΗΠΑ κατέβαινε τη σκάλα του ελικοπτέρου, έχοντας σε μάρσιπο στο στήθος της τον μικρό Άλεκ.

Καθώς κατέβαινε φάνηκε να χάνει ένα από τα σκαλοπάτια. Για λίγα δευτερόλεπτα έχασε την ισορροπία της, ωστόσο αντέδρασε γρήγορα και κρατήθηκε από τα κιγκλιδώματα της σκάλας.

Η ίδια κατάφερε τελικά να σταθεροποιηθεί χωρίς να πέσει και, αφού απέφυγε τα χειρότερα, χαμογέλασε.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στο X, όπου δεν άργησε να γίνει viral, με πολλούς να απορούν γιατί κανείς από τους άνδρες ασφαλείας που βρίσκονταν στη βάση της σκάλας παρέμειναν στις θέσεις τους και δεν κινήθηκαν για να τη βοηθήσουν.

Μετά την Ούσα Βανς, από το ελικόπτερο κατέβηκε και ο Τζέι Ντι Βανς, έχοντας στην αγκαλιά του την κόρη τους.

Το ζευγάρι κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς το Air Force Two, με το οποίο ταξίδεψε στην Αλάσκα προκειμένου να παραστεί σε προεκλογική συγκέντρωση.

Εκτός από τον Άλεκ, η Ούσα και ο Τζέι Ντι Βανς έχουν ακόμη τρία παιδιά: τον εννιάχρονο Ίουαν, τον εξάχρονο Βίβεκ και την τετράχρονη κόρη τους, Μιραμπέλ.

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