ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανοίγει τον δρόμο στο αφορολόγητο «κόκκινο» diesel – Έως 150 δολάρια όφελος στο γέμισμα, γιατί οι αναλυτές κρατούν μικρό καλάθι

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Σε νέα παρέμβαση για να περιορίσει το αυξημένο κόστος των καυσίμων στις ΗΠΑ προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει προσωρινά τη χρήση του λεγόμενου «κόκκινου» diesel και σε οχήματα που κινούνται στο οδικό δίκτυο. Το μέτρο συνοδεύεται από αναβολή της καταβολής του σχετικού ομοσπονδιακού φόρου έως το τέλος του 2026, σε μια περίοδο κατά την οποία η τιμή του diesel κινείται στα 6,32 δολάρια το γαλόνι, δηλαδή περίπου 1,49 ευρώ το λίτρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το διάταγμα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Γκραντ Άιλαντ της Νεμπράσκα, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Το έγγραφο έφτασε στο βάθρο μέσω της συνεργάτιδάς του Νάταλι Χαρπ, ενώ ο Τραμπ ανακοίνωσε ενώπιον των υποστηρικτών του ότι προχωρά στη χαλάρωση των περιορισμών για το χρωματισμένο diesel.

«Επιτρέπουμε στους πάντες να αγοράζουν αφορολόγητο κόκκινο diesel», είπε, παρουσιάζοντας το μέτρο ως άμεση ελάφρυνση για αγρότες και οδηγούς φορτηγών.

Μάλιστα, αστειεύτηκε για το συγκεκριμένο καύσιμο, παραδεχόμενος ότι δεν γνωρίζει πολλά για αυτό: «Δεν ξέρω τι στο καλό είναι, αλλά ό,τι κι αν είναι, υποτίθεται ότι είναι πολύ καλό».

Τι είναι το «κόκκινο» diesel

Το λεγόμενο red-dyed diesel είναι στην ουσία το ίδιο καύσιμο με το συμβατικό diesel. Η βασική διαφορά είναι ότι χρωματίζεται κόκκινο, ώστε οι Αρχές να μπορούν να διαπιστώνουν εύκολα ότι πρόκειται για καύσιμο το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, προορίζεται για χρήση εκτός δημόσιου οδικού δικτύου.

Χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, σε αγροτικά μηχανήματα, μηχανήματα έργου, κατασκευές και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες και απολαμβάνει ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς.

Το διάταγμα του Τραμπ αλλάζει προσωρινά αυτούς τους περιορισμούς. Από τις 5 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, η κυβέρνηση προβλέπει τη μη επιβολή προστίμων για τη χρήση χρωματισμένου diesel στους δρόμους και δίνει τη δυνατότητα αναβολής της καταβολής του σχετικού ομοσπονδιακού φόρου.

Πρόκειται, πάντως, για αναβολή φορολογικής υποχρέωσης και όχι για οριστική κατάργηση του φόρου. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών καλείται παράλληλα να εξετάσει τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε οι αναβληθείσες φορολογικές υποχρεώσεις να μην απαιτηθούν τελικά.

Από τα 3,76 στα 6,53 δολάρια το γαλόνι

Η παρέμβαση του Λευκού Οίκου έρχεται μετά τη θεαματική άνοδο των τιμών του diesel στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πριν από τη νέα ενεργειακή αναταραχή, η μέση τιμή κινούνταν περίπου στα 3,76 δολάρια το γαλόνι, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 0,89 ευρώ το λίτρο.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου έφθασε στα 6,53 δολάρια το γαλόνι, δηλαδή περίπου 1,54 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Η εβδομαδιαία μέτρηση της αμερικανικής Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών είχε καταγράψει 6,529 δολάρια το γαλόνι στις 21 Σεπτεμβρίου.

Τη Δευτέρα η μέση τιμή παρέμενε γύρω στα 6,32 δολάρια το γαλόνι, ή περίπου 1,49 ευρώ το λίτρο, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση από το πρόσφατο ρεκόρ.

Η άνοδος των τιμών συνδέεται με τη στενότητα στην παγκόσμια αγορά διυλισμένων καυσίμων και τις αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά, με τον Λευκό Οίκο να επικαλείται, μεταξύ άλλων, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και την περιορισμένη διαθέσιμη δυναμικότητα διύλισης διεθνώς.

Ο φόρος και πόσο μπορεί να κερδίσει ένας οδηγός φορτηγού

Ο ομοσπονδιακός φόρος στο diesel που προορίζεται για χρήση στον δρόμο ανέρχεται σήμερα σε 24,4 σεντς του δολαρίου ανά γαλόνι.

Με την ισοτιμία της 5ης Οκτωβρίου, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 5,7 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Παράλληλα, οι συνολικοί πολιτειακοί φόροι στο diesel διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στα 35,5 σεντς ανά γαλόνι, ή περίπου 8,4 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Για ένα μεγάλο φορτηγό με δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας περίπου 250 γαλονιών – σχεδόν 946 λίτρων –, ένα πλήρες γέμισμα με τιμή 6,32 δολάρια το γαλόνι κοστίζει περίπου 1.580 δολάρια ή 1.408 ευρώ.

Μόνο από τον ομοσπονδιακό φόρο, η δυνητική ελάφρυνση για ένα τέτοιο γέμισμα φτάνει περίπου τα 61 δολάρια ή 54 ευρώ.

Εφόσον μία πολιτεία ακολουθήσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και αναστείλει και τους δικούς της φόρους, η συνολική εξοικονόμηση, με βάση τον μέσο πολιτειακό φόρο, μπορεί να πλησιάσει τα 150 δολάρια ανά γέμισμα, δηλαδή περίπου 133 ευρώ.

Ο ίδιος ο Τραμπ έκανε λόγο για εξοικονόμηση άνω των 100 δολαρίων – περίπου 89 ευρώ – σε κάθε ανεφοδιασμό για έναν τυπικό οδηγό φορτηγού. Ο Λευκός Οίκος υπολογίζει ότι μόνο ο ομοσπονδιακός φόρος αντιστοιχεί σε περίπου 60 δολάρια ανά γέμισμα 250 γαλονιών, με το όφελος να ξεπερνά τα 100 δολάρια όπου υπάρξει αντίστοιχη παρέμβαση από τις πολιτείες.

Η κυβέρνηση πιέζει και τις πολιτείες

Το εκτελεστικό διάταγμα προβλέπει επίσης συνεργασία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με πολιτείες, εκπροσώπους της βιομηχανίας και εργατικές οργανώσεις, ώστε να διευρυνθεί η πρόσβαση στο «κόκκινο» diesel.

Το υπουργείο Γεωργίας καλείται να συνεργαστεί με αγροτικούς συνεταιρισμούς, διανομείς καυσίμων και άλλους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια του καυσίμου στις περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση.

Παράλληλα, οι πολιτείες ενθαρρύνονται να προχωρήσουν σε αντίστοιχα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.

Το πρόβλημα που δεν λύνει το μέτρο

Παρά τη δυνητική ελάφρυνση για μεταφορείς και αγρότες, αναλυτές επισημαίνουν ότι η φορολογική παρέμβαση δεν αυξάνει από μόνη της την πραγματική προσφορά diesel.

Το βασικό πρόβλημα παραμένει η περιορισμένη διαθέσιμη δυναμικότητα διύλισης και η στενότητα στην παγκόσμια αγορά καυσίμων. Ως εκ τούτου, η διεύρυνση της χρήσης του «κόκκινου» diesel μπορεί να μειώσει προσωρινά το τελικό κόστος για τους χρήστες, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει την πηγή της ανόδου των τιμών.

Το ζήτημα αυτό έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στις ΗΠΑ, καθώς οι υψηλές τιμές καυσίμων και τροφίμων αποτελούν βασική πηγή δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τραμπ περιμένει περαιτέρω πτώση

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι το μέτρο δεν θα χρειαστεί να διατηρηθεί για μεγάλο διάστημα, προσδοκώντας περαιτέρω υποχώρηση των τιμών.

Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου, πάντως, το diesel παραμένει αισθητά ακριβότερο από τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν πριν από τη νέα ενεργειακή κρίση.

Και όσο οι διεθνείς πιέσεις στην προσφορά παραμένουν, η παρέμβαση του Λευκού Οίκου μπορεί να προσφέρει άμεση φορολογική ανάσα, όχι όμως και οριστική λύση στο πρόβλημα των υψηλών τιμών.

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