Ισπανία: Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε δύο διατάγματα για τη στέγαση

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⁠Το υπουργικό συμβούλιο της Ισπανίας ενέκρινε δύο νέα διατάγματα με μέτρα για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση μετά την απόρριψη παρόμοιων την περασμένη εβδομάδα από το κοινοβούλιο, πράγμα που πυροδότησε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τον Νοέμβριο, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα δύο νέα διατάγματα για τη στέγαση με την ελπίδα να υιοθετηθούν μέσω ειδικής κοινοβουλευτικής οδού πριν από τις πρόωρες εκλογές στα τέλη Νοεμβρίου.

Τα δύο διατάγματα θα εξεταστούν στο κοινοβούλιο, το οποίο διαλύθηκε από τον πρωθυπουργό, από ειδική επιτροπή, κι όχι από το σύνολο των 350 βουλευτών.

Μετά την απόρριψη την Παρασκευή παρόμοιων μέτρων από το κοινοβούλιο, η κυβέρνηση ελπίζει να ψηφιστεί έτσι τουλάχιστον το ένα από τα δύο κείμενα, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα τεθεί προσωρινά σε εφαρμογή.

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