Γιατί ο Σάντσεθ πάει τώρα σε πρόωρες εκλογές – Η αναμέτρηση υψηλού ρίσκου και το παράθυρο ευκαιρίας

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Ο Σάντσεθ, του οποίου το Σοσιαλιστικό Κόμμα υστερεί σε σχεδόν όλες τις δημοσκοπήσεις, ελπίζει να ανανεώσει την εντολή του μέσω πρόωρων εκλογών, αφότου ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο απέρριψε τα βασικά διατάγματα της κυβέρνησης για τη στέγαση την περασμένη εβδομάδα εν μέσω εκτεταμένων διαμαρτυριών κατά των εξώσεων και των απρόσιτων ενοικίων.

«Πρέπει να ανανεώσουμε την υποστήριξη του λαού», δήλωσε ο Σάντσεθ σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

«Πρέπει να κινητοποιηθούμε και να κερδίσουμε μια πολύ μεγαλύτερη προοδευτική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, μια πλειοψηφία που θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε τα κατεστημένα συμφέροντα, να επιτύχουμε νέες κοινωνικές προόδους και να συνεχίσουμε να μεταμορφώνουμε την Ισπανία».

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι οι διαμαρτυρίες και η απόρριψη από το κοινοβούλιο των προτεινόμενων μέτρων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους στέγασης είχαν δώσει στον Σάντσεθ την ευκαιρία να ανακτήσει την πολιτική του δυναμική.

Πριν από αυτό, η προσοχή του κοινού είχε επικεντρωθεί σε ζητήματα που ήταν πολιτικά επιζήμια για αυτόν, όπως σκάνδαλα διαφθοράς στις τάξεις του κόμματος και μια θανατηφόρα εισροή μεταναστών τον Ιούλιο στη Θέουτα, έναν μικροσκοπικό ισπανικό θύλακα στις μαροκινές ακτές.

Ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι έκανε λάθη και ότι δεν τήρησε τις προεκλογικές του υποσχέσεις.

«Γνωρίζω επίσης ότι ένα μέρος αυτής της κοινωνικής πλειοψηφίας είναι δυσαρεστημένο σήμερα», είπε, αλλά δεσμεύτηκε να αγωνιστεί για να παραμείνει η Ισπανία «ένα ανοιχτό προπύργιο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής ευθύνης».

Το Λαϊκό Κόμμα, η κύρια αντιπολίτευση, έγραψε «ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ» σε μια ανάρτηση στο X, ενώ οι συντηρητικοί καλούν τον Σάντσεθ να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για το μεγαλύτερο μέρος της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου.

Τι προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις;

Οι πρόωρες εκλογές είναι ένα στοίχημα με υψηλά διακυβεύματα για τον Σάντσεθ, του οποίου το Σοσιαλιστικό Κόμμα υστερεί σε σχεδόν κάθε δημοσκόπηση

Μια εκλογική ήττα θα σήμαινε το τέλος μιας από τις τελευταίες αριστερές κυβερνήσεις της Ευρώπης σε μια εποχή που η ακροδεξιά σημειώνει πρωτοφανή κέρδη σε όλη την ήπειρο, καθώς ένα αυξανόμενο ποσοστό Ευρωπαίων ψηφοφόρων εγκαταλείπει το κέντρο.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένας συνασπισμός με επικεφαλής το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Λαϊκό Κόμμα, με την υποστήριξη του ακροδεξιού κόμματος Vox, είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα.

Αυτό θα έφερνε ένα ακροδεξιό κόμμα στην κεντρική κυβέρνηση στην Ισπανία για πρώτη φορά από την επιστροφή της δημοκρατίας μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο το 1975.

«Ένα παράθυρο ευκαιρίας» για τον Σάντσεθ

Τα μέτρα στέγασης του Σάντσεθ και η απόρριψή τους από τη δεξιά νομοθεσία παρείχαν μια σπάνια ευκαιρία στον σοσιαλιστή ηγέτη να αποσπάσει την προσοχή από πιο πολιτικά επιζήμια ζητήματα, δήλωσε στο Reuters ο Λορέντζο Μπερνάλντο ντε Κίρος, οικονομολόγος και πρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας Freemarket Corporate Intelligence.

Ανέφερε την μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στις μαροκινές ακτές και τα σκάνδαλα διαφθοράς που επηρέασαν ορισμένους από τους συμμάχους του Σάντσεu, καθώς τα ζητήματα οδήγησαν στην πτώση της κυβέρνησης.

Αλλά στο πλαίσιο των διαδηλώσεων στους δρόμους για την απρόσιτη στέγαση, τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης επέτρεψαν στον Σάντσεu να αυτοαποκαλείται ηγέτης μιας κινητοποιημένης αριστεράς.

Μια δημοσκόπηση την περασμένη εβδομάδα διαπίστωσε ότι τα μέτρα έχουν την υποστήριξη περίπου του 70% του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης της δεξιάς.

«Αυτό είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας», είπε ο ντε Κίρος, προσθέτοντας ότι αν ο Σάντσεθ δεν είχε προκηρύξει γρήγορα τις εκλογές, θέματα όπως η Θέουτα και η διαφθορά θα είχαν επιστρέψει στο επίκεντρο.

Διατάγματα για τη στέγαση θα μπορούσαν να περάσουν με σπάνιο νομοθετικό ελιγμό

Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE και την εφημερίδα El País, ο Σάντσεθ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει έναν σπάνιο νομοθετικό μηχανισμό για να επιβάλει την ψήφιση των δύο διαταγμάτων για τη στέγαση που απορρίφθηκαν από την κάτω βουλή την περασμένη εβδομάδα.

Όταν η βουλή των 350 μελών διαλύεται πριν από τις εκλογές, ένα μόνιμο όργανο γνωστό ως Μόνιμη Αντιπροσωπεία – αποτελούμενο από 68 μέλη συν τον πρόεδρο της βουλής – παραμένει στη θέση του για να περάσει νομοθεσία έκτακτης ανάγκης.

Το υπηρεσιακό υπουργικό συμβούλιο θα μπορούσε να περάσει τα διατάγματα στη συνεδρίαση της Τρίτης και η έγκρισή τους θα εξαρτηθεί από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, η οποία έχει μια οριακή πλειοψηφία 35-34 υπέρ των μέτρων.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η νομοθεσία για την προστασία των ευάλωτων ενοικιαστών από τις εξώσεις – γνωστή ως «Διάταγμα Μαρικάρμεν» από το όνομα της 87χρονης γυναίκας της οποίας η δραματική έξωση πυροδότησε μαζικές διαμαρτυρίες για την αγορά κατοικίας – θα περιέχει την ίδια διατύπωση ή θα περιλαμβάνει τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής.

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