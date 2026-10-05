Γαλλία: 15χρονος ακρωτηριάστηκε από χειροβομβίδα κρότου – λάμψης στη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων

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Ένας 15χρονος μαθητής που διαμαρτυρόταν για τα ερειπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λανς, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε όταν πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης που είχαν πετάξει οι αστυνομικοί δήλωσε ο τοπικός νομάρχης Φρανσουά-Ξαβιέ Λος.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:30 π.μ., όταν 200 έως 250 νέοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το επαγγελματικό λύκειο Auguste Béhal στη Λανς. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο μαθητής έχασε το χέρι του εξακολουθούν να διερευνώνται.

«Δυστυχώς, είχαμε έναν μαθητή λυκείου που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης, έναν 15χρονο μαθητή του οποίου αποκόπηκε το χέρι », δήλωσε ο εισαγγελέας της Μπετύν, Étienne Thieffry.

«Ευτυχώς, η ζωή αυτού του μαθητή λυκείου δεν κινδυνεύει. Τον μεταφέραμε πολύ γρήγορα στη Λιλ, σε ένα νοσοκομείο εξοπλισμένο για να τον δεχτεί», εξήγησε. «Θα καταλάβετε ότι δεν μπορώ να σας πω πολλά περισσότερα αυτή τη στιγμή, επειδή εισερχόμαστε σε μια νομική φάση σχετικά με αυτά τα γεγονότα », πρόσθεσε ο Φρανσουά-Ξαβιέ Λόχ.

Η εφημερίδα La Voix du Nord διευκρινίζει ότι ο Λος δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση στην εκπαίδευση. Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα έχουν επεκταθεί από το Παρίσι σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μονπελιέ, η Νάντη και η Μασσαλία.

Οι μαθητές λυκείου και άλλοι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις διαμαρτύρονται για την έλλειψη εκπαιδευτικών, τις υπερπλήρεις τάξεις και τα εγκαταλελειμμένα κτίρια.

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