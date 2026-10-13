Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν οι μετεγγραφές των  φοιτητών – Πώς γίνονται οι ενστάσεις

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Διαθέσιμα από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, είναι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών και μετακινήσεων φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού transfer.it.minedu.gov.gr.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2026 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους.

Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής από τις 13 Οκτωβρίου 2026 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.

Σχετικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδ. έτους 2026-2027, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Υποβλήθηκαν αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

6.519 αιτήσεις αφορούσαν στη γενική κατηγορία, στην οποία 5.774 φοιτητές/τριες αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα, 719 φοιτητές/τριες συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους αντίστοιχα Τμήματα αλλά και Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου, ενώ 26 φοιτητές/τριες δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου.

συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους αντίστοιχα Τμήματα αλλά και Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου, ενώ 26 φοιτητές/τριες δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου. 109 αιτήσεις από φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Επίσης, υποβλήθηκαν 505 αιτήσεις από φοιτητές/τριες, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες των περ. α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 2.263 αιτήσεις από αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών/τριων.

Μετεγγράφονται:

4.571φοιτητές/τριες με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, εκ των οποίων 4.522 ανήκουν στη γενική κατηγορία και 49 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης. 505 φοιτητές/τριες των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

2.251 αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.

Μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου Επιστημονικού πεδίου:

140 φοιτητές/τριες με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

9 αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.

Η Υπουργός, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Για πρώτη φορά φέτος, οι μετεγγραφές και οι μετακινήσεις φοιτητών στα Πανεπιστήμια ολοκληρώθηκαν και ανακοινώθηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Πρόκειται για μια σημαντική τομή στην Ανώτατη Εκπαίδευση που αποδεικνύει πως ένα καλά οργανωμένο κράτος μπορεί να υπηρετεί ουσιαστικά τον πολίτη στη νέα ψηφιακή εποχή. Δίνουμε στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τη δυνατότητα να προγραμματίσουν εγκαίρως τη συνέχεια των σπουδών τους, αλλά και στις οικογένειές τους να μην επιβαρυνθούν με αυξημένα έξοδα. Στο Υπουργείο Παιδείας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και να διαμορφώνουμε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον στήριξης, διασφαλίζοντας περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες συνθήκες για τους φοιτητές.

Εύχομαι μια δημιουργική και παραγωγική ακαδημαϊκή χρονιά και καλή συνέχεια στις σπουδές σας!»

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε: «Περατώθηκε με πλήρη επιτυχία η φετινή διαδικασία των μετεγγραφών και τα αποτελέσματα για ακόμη μια χρονιά δημοσιοποιήθηκαν εγκαίρως, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες και οι οικογένειές τους. Αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη επιβεβαίωση ότι ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος μπορεί να λειτουργεί με ταχύτητα, διαφάνεια και συνέπεια, όταν διαθέτει σαφή στρατηγικό σχεδιασμό, οργανωμένη δομή και αξιοποιεί μεθοδικά τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. Η άμεση και ταχύτατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες και στις οικογένειές τους τον αναγκαίο χρόνο, για να προγραμματίσουν και να οργανώσουν τη νέα τους καθημερινότητα, από τη διασφάλιση της στέγασης και τη ρύθμιση των μετακινήσεων έως την ομαλή προσαρμογή και ένταξη τους στο νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Πρόκειται για μια ουσιαστική και απτή παρέμβαση προς όφελος των πολιτών, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η Πολιτεία μπορεί να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις ανάγκες τους, με σεβασμό, υπευθυνότητα και έγκαιρο προγραμματισμό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει καταδείξει έμπρακτα ότι η νέα γενιά αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Με την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών και την εφαρμογή κανόνων ισονομίας, οικοδομούμε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Εύχομαι σε όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές μια γόνιμη, δημιουργική και επιτυχή ακαδημαϊκή διαδρομή. Το Υπουργείο Παιδείας θα συνεχίσει με σταθερότητα και συνέπεια την προσπάθεια για ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον που ενισχύει τη γνώση, την πρόοδο, τη δημιουργία και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για κάθε νέο, ανεξάρτητα από τον τόπο σπουδών του. Καλή αρχή!».

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