Γιώργος Μαζωνάκης: Εντοπίστηκε και Xanax στον οργανισμό του – Τα νέα δεδομένα εν αναμονή των τοξικολογικών

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Νέα δεδομένα έρχονται στο «φως» σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στα μέχρι τώρα ευρήματα προστίθεται και τέταρτη ουσία, το Xanax.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν πιο σαφή εικόνα για τις ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή και να συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Μέχρι στιγμής, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονταν τρεις ουσίες: Η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη, η οποία είναι γνωστή με την εμπορική ονομασία Anexate. Η ανίχνευση του Xanax προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην υπόθεση, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων εκτιμάται ότι θα γίνουν γνωστά τις επόμενες ημέρες.

Οι διαφορές μεταξύ των ουσιών και τα ερωτήματα για το Xanax

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega, ειδικός επισήμανε ότι, εφόσον τα ευρήματα επιβεβαιωθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις, η παρουσία των συγκεκριμένων ουσιών έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να ενισχύσουν τον κακουργηματικό χαρακτήρα της πράξης, ενώ πρόκειται για ουσίες που δεν διατίθενται στο ευρύ κοινό.

Από την πλευρά του, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλαντέρης αναφέρθηκε στις διαφορές μεταξύ της μιδαζολάμης και της αλπραζολάμης, της δραστικής ουσίας του Xanax. Η πρώτη χορηγείται κυρίως με ένεση και συνδέεται με την καταστολή, ενώ η δεύτερη λαμβάνεται σε μορφή δισκίου και χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση του άγχους και των συναφών διαταραχών.

Το Xanax συγκαταλέγεται στα γνωστά συνταγογραφούμενα φάρμακα για την αντιμετώπιση του παθολογικού άγχους, των κρίσεων πανικού, καθώς και άλλων ψυχοσωματικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με το άγχος. Σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγείται και βραχυπρόθεσμα, συμπληρωματικά κατά την έναρξη αντικαταθλιπτικής αγωγής, σε συνδυασμό με αντικαταθλιπτικό φάρμακο.

Η παρουσία της συγκεκριμένης ουσίας δημιουργεί νέα ερωτήματα για τον ρόλο της στην υπόθεση. Οι ιατροδικαστικές αρχές και η Δικαιοσύνη καλούνται να αξιολογήσουν το σύνολο των ευρημάτων, αναμένοντας τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαλευκανθεί τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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