«Άνοιξε η γη» στην Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας (Photos/Video)

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Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει την Εύβοια, όπου το απόγευμα της Τρίτης, 13/10, υποχώρησε μεγάλο τμήμα του οδοστρώματος στην περιοχή της Γέφυρας Καλυβίτη.

Με απόφαση του Δήμου, όπως γνωστοποιήθηκε σε επίσημη ανακοίνωση, τέθηκε σε ισχύ προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της ανώνυμης δημοτικής οδού Ψαχνών – Σταυρού, στο σημείο της Γέφυρας Καλυβίτη.

Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να μην προσεγγίζουν το σημείο της καθίζησης και να συμμορφώνονται με τις σχετικές υποδείξεις, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά τους.

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