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13.10.2026 17:46

Δίκη Τεμπών: Κατέρρευσε επιζήσασα του τρίτου βαγονιού την ώρα που κατέθετε

13.10.2026 17:46
tempi diki

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Με τις καταθέσεις επιζώντων από το τρίτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας και μίιας εργαζόμενης που την στιγμή της σύγκρουσης βρίσκονταν στα πιο πίσω βαγόνια, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.

Όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν για το πώς βίωσαν την στιγμή της σύγκρουσης – την προσπάθειά τους να βγουν από το βαγόνι που είχε πάρει κλίση μετά την σύγκρουση – και την επόμενη μέρα, με τα τραύματα που έφεραν, κυρίως τα ψυχολογικά.

Η Μαρία Λαζαρίδου, ο Αναστάσιος Κουμπούρης και η Ζαγκρίδα Πλάσα ταξίδευαν στο ίδιο βαγόνι του Intercity το μοιραίο βράδυ. Από αυτό το βαγόνι προσπάθησαν να βγουν μετά τη σύγκρουση της επιβατικής αμαξοστοιχίας με την εμπορική στα Τέμπη.

Κατέρρευσε επιζήσασα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Μαρία Λαζαρίδου κατέρρευσε και χρειάστηκε η συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού για να της δοθούν οι πρώτες βοήθειες και να καταφέρει να ολοκληρώσει την κατάθεσή της.

Νωρίτερα, κατέθεσε τα εξής:

«Αυτό που ζήσαμε δεν πρόκειται να φύγει από μέσα μας. Ειδικά το πρώτο διάστημα ήταν πολύ δύσκολο. Οποιαδήποτε λακκούβα, οποιαδήποτε στροφή, τα απότομα φρεναρίσματα, όλα αυτά ξυπνούσαν αυτό που ζήσαμε. Ακόμα και σήμερα επανέρχονται αυτές οι εικόνες ξανά και ξανά. Το βράδυ ξαναέβλεπα τις ίδιες σκηνές. Ξαναζούσα ότι έχασα το μωρό μου», είπε η Μαρία Λαζαρίδου, η οποία ταξίδευε στην επιβατική αμαξοστοιχία με τη μητέρα της και το έξι μηνών παιδί της.

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