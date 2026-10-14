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14.10.2026 07:32

Τραγωδία στη λεωφόρο Σχιστού: Νεκρός 58χρονος σε τροχαίο δυστύχημα

14.10.2026 07:32
asthenoforo

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Τραγωδία σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης στο Σχιστό με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Όλα έγιναν στις 19.05 στη λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του Χαϊδαρίου. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένας άνδρας 28 ετών κινούμενος στο ρεύμα προς Πειραιά προσέκρουσε με το ΙΧ του πάνω σε δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.

Από την πρόσκρουση έχασε τη ζωή του ένας άνδρας 58 ετών, ενώ ένας άλλος 51 ετών έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Ο οδηγός του ΙΧ που προκάλεσε το τροχαίο συνελήφθη, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον 58χρονο που έχασε τη ζωή του του και τον 51χρονο στο νοσοκομείο.

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