Τραγωδία στη λεωφόρο Σχιστού: Νεκρός 58χρονος σε τροχαίο δυστύχημα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τραγωδία σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης στο Σχιστό με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Όλα έγιναν στις 19.05 στη λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του Χαϊδαρίου. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένας άνδρας 28 ετών κινούμενος στο ρεύμα προς Πειραιά προσέκρουσε με το ΙΧ του πάνω σε δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.

Από την πρόσκρουση έχασε τη ζωή του ένας άνδρας 58 ετών, ενώ ένας άλλος 51 ετών έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Ο οδηγός του ΙΧ που προκάλεσε το τροχαίο συνελήφθη, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον 58χρονο που έχασε τη ζωή του του και τον 51χρονο στο νοσοκομείο.

Διαβαστε επίσης

Κακοκαιρία: Πλημμύρες, κλειστά σχολεία, προβλήματα στην κυκλοφορία και συναγερμός σε οκτώ περιοχές – Πού ήχησε το 112

Σε πλήρη εξέλιξη η πρώτη πανελλαδική κακοκαιρία: Ραγδαίες βροχές, θύελλα έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο και αισθητή ψύχρα – Αποδράμει την Πέμπτη προς την Κρήτη

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι – Τι ισχυρίστηκαν