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Μια εξωσυζυγική σχέση του επικεφαλής μίας από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις στον κόσμο, μια γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, προηγμένη αμερικανική τεχνολογία που εντοπίστηκε στην Κίνα παρά τις απαγορεύσεις της Ουάσινγκτον και μια προσωπική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ συνθέτουν μια υπόθεση με προεκτάσεις στην εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όλα τα παραπάνω, φυσικά, ένα πράγμα μπορούν να σημαίνουν: το σίριαλ της Nvidia καλά κρατεί… Και αυτό, καθώς λίγες ημέρες μετά την επεισοδιακή επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, νέα στοιχεία που φέρνει στο φως το Bloomberg επαναφέρουν στο προσκήνιο τη γυναίκα, με την οποία ο δισεκατομμυριούχος διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση: την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ.

Αυτή τη φορά, όμως, το ενδιαφέρον δεν επικεντρώνεται στην προσωπική ζωή του ισχυρού άνδρα της Nvidia, αλλά στο πώς ορισμένα από τα πιο προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας βρέθηκαν σε κινεζικές εγκαταστάσεις που συνδέονται επιχειρηματικά με τη γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, όπως αποκαλύπτει το Reuters, ακόμη και μεταξύ των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, δεν υπάρχει κοινή εκτίμηση για το κατά πόσο η Άλις Χουάνγκ είχε σχέσεις με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Τα απαγορευμένα τσιπ που βρέθηκαν στη Σαγκάη

Το νέο στοιχείο που προστίθεται στην υπόθεση προέρχεται από μια σειρά χρηματοοικονομικών εγγράφων που κατατέθηκαν στις κινεζικές αρχές και περιήλθαν στην κατοχή του Bloomberg.

Δύο κινεζικές εταιρείες εμφανίζονται να έχουν εγκαταστήσει σε μεγάλο κέντρο δεδομένων στη Σαγκάη συστήματα της Nvidia, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον προηγμένων της αμερικανικής εταιρείας και υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς εξαγωγής προς την Κίνα.

Οι δημοσιογράφοι του Bloomberg κατάφεραν να εντοπίσουν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, εξετάζοντας έγγραφα σχετικά με τραπεζικές χρηματοδοτήσεις των κινεζικών επιχειρήσεων. Η εγκατάσταση συνδέεται, μέσω ενός δικτύου επιχειρηματικών σχέσεων, με τη Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, στην οποία η Άλις Χουάνγκ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Megaspeed βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος για τη μεταφορά προηγμένων αμερικανικών επεξεργαστών στην Κίνα.

Γνωστή στην Κίνα και με το όνομα Χουάνγκ Λε, η επιχειρηματίας, ηλικίας περίπου 42 ετών σύμφωνα με κινεζικά δημοσιεύματα, είχε διαγράψει σημαντική πορεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, προτού εισέλθει στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters για το παρελθόν της, είχε εργαστεί σε επενδυτικές εταιρείες και τραπεζικούς οργανισμούς, ενώ είχε διατελέσει ανώτερο διοικητικό στέλεχος επενδυτικής εταιρείας στη Σαγκάη. Στο βιογραφικό της περιλαμβάνεται και παλαιότερη δραστηριότητα στην τηλεοπτική δημοσιογραφία.

Τον Μάρτιο του 2023 απέκτησε τον έλεγχο της Megaspeed, η οποία εξελίχθηκε σε επιχειρηματικό συνεργάτη της Nvidia στην Ασία. Τον Ιούνιο του 2024, η Άλις και ο Τζένσεν Χουάνγκ -παρά το κοινό τους επώνυμο, δεν έχουν συγγενική σχέση- βρέθηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας από την Ταϊβάν. Φωτογραφία που αναρτήθηκε στο LinkedIn τους έδειχνε να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο.

Ήταν πράκτορας της Κίνας; Οι διαφορετικές εκτιμήσεις της CIA και του FBI

Το ερώτημα που απασχολεί την Ουάσινγκτον είναι κατά πόσο η σχέση της Άλις Χουάνγκ με τον επικεφαλής της Nvidia είχε και άλλη διάσταση, πέρα από την προσωπική και επιχειρηματική.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με επαφές της επιχειρηματία με πρόσωπα που συνδέονται με το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, την κυριότερη υπηρεσία πληροφοριών της χώρας.

Η αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών, ωστόσο, έχει προκαλέσει διαφωνίες στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης. Το FBI εκτιμά ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν, για να χαρακτηριστεί η Άλις Χουάνγκ πράκτορας ή συνεργάτιδα των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η CIA δεν θεωρεί ότι έχει αποδειχθεί πως η επιχειρηματίας κατείχε ή παρέδιδε στο Πεκίνο ευαίσθητες πληροφορίες, αφήνει όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα στοιχεία.

Σοβαρότερες ανησυχίες είχε εκφράσει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα των New York Times, σε απόρρητο υπόμνημά του είχε αναφερθεί σε πιθανή στρατολόγηση της γυναίκας από τις κινεζικές υπηρεσίες.

Η υπόθεση οδήγησε στην αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς χρηματαγορές. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε υπάρξει άπιστος στη σύζυγό του και ζήτησε συγγνώμη, χωρίς να αναφερθεί αναλυτικά στις προσωπικές του σχέσεις.

Στις 23 Νοεμβρίου, μόλις 11 ημέρες μετά την αποχώρησή του, επέστρεψε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από προσωπική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο επικεφαλής της Nvidia δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ενώ στο πλευρό του τάχθηκε και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Χουάνγκ αναμένεται να δώσει εξηγήσεις την 1η Δεκεμβρίου σε κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση ενώπιον επιτροπών του αμερικανικού Κογκρέσου. Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι καταγγελίες περί κατασκοπείας όσο και τα ερωτήματα για τη διαρροή προηγμένης αμερικανικής τεχνολογίας προς την Κίνα.

Αυτό που παραμένει άγνωστο, είναι η ακριβής διαδρομή που ακολούθησε αυτή η τεχνολογία μέχρι να φτάσει στην Κίνα, ο ενδεχόμενος ρόλος της Άλις Χουάνγκ και το κατά πόσο ο επικεφαλής της Nvidia γνώριζε οτιδήποτε για τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που συνδέονται με την ερωμένη του…

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