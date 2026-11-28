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Σαφή προειδοποίηση προς τη Βαγδάτη να μην μετατραπεί σε «εργαλείο του Τραμπ» απηύθυνε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, Μοχάμαντ Μοκμπέρ.

Η παρέμβασή του έρχεται λίγες ώρες αφότου ο αμερικανός πρόεδρος εξήρε, την Παρασκευή (27/11), τις πρωτοβουλίες του Ιρακινού πρωθυπουργού Αλί αλ-Ζαΐντι για την πάταξη του λαθρεμπορίου ιρακινού πετρελαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συγκέντρωση όλων των όπλων υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του κράτους.

Το μήνυμα της Τεχεράνης συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες εξελίξεις στα σύνορα, καθώς την περασμένη Τετάρτη οι ιρακινές συνοριακές δυνάμεις σφράγισαν δύο συνοριακά περάσματα προς τη Συρία και το Ιράν, τα οποία τελούσαν υπό τη διαχείριση της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομη διακίνηση πετρελαίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μοχάμαντ Μοκμπέρ υπενθύμισε ότι στη γεωμετρία της ιρανικής εξωτερικής πολιτικής «το κοινό πεπρωμένο με τους γείτονές μας αποτελεί θεμελιώδη αρχή».

در هندسه سیاست خارجی ما، هم سرنوشتی با همسایگان اصل اساسی است. ایران در سخت‌ترین روزها با تمام توان کنار ملت عراق ماند و دوستی خود را اثبات کرد. این پیوند ناگسستنی ایجاب می‌کند بغداد در موضوع مرزها هوشیار باشد تا ابزار دست دشمنان اسلام و اجابت سیاست های ترامپ جنایتکار تبدیل نشود. — محمد مخبر (@MokhberOfficial) November 28, 2026

«Στις πιο σκοτεινές ημέρες, το Ιράν στάθηκε με όλες του τις δυνάμεις στο πλευρό του ιρακινού λαού και απέδειξε έμπρακτα τη φιλία του», υπογράμμισε ο Ιρανός αξιωματούχος, καταλήγοντας με αιχμηρό τόνο: «Αυτός ο αδιάρρηκτος δεσμός επιβάλλει στη Βαγδάτη να παραμείνει σε εγρήγορση στα συνοριακά ζητήματα, ώστε να μην καταντήσει εργαλείο στα χέρια των εχθρών του Ισλάμ και όργανο εφαρμογής των πολιτικών του εγκληματία Τραμπ».

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