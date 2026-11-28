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Είχαν καταγγείλει, είχαν προειδοποιήσει από το 2020 και όμως κανείς δεν κατάφερε να βγάλει το 15χρονο κορίτσι από τον εφιάλτη που ζούσε μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Για τουλάχιστον 7 χρόνια, σύμφωνα με την καταγγελία της, οι γονείς της φέρονται να την εξέδιδαν σε άνδρες της περιοχής του Αγρινίου έναντι 10 ή 15 ευρώ.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η 15χρονη εκμυστηρεύτηκε σε άνθρωπο από το περιβάλλον της όσα συνέβαιναν επί χρόνια.

«Οι περισσότεροι το ήξεραν»

Επτά συνολικά κατηγορούμενοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.

«Μιλάμε για το παιδί όταν μπήκε στην Αστυνομία, είπε ‘σας παρακαλώ, πάρτε με από κει, σώστε με’. Αυτά είναι κτήνη», λέει για το θέμα ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας.

«Οι περισσότεροι το ήξεραν. Δεν έλεγαν τίποτα», σημειώνει.

«Κάτι εκεί δεν πήγε καθόλου καλά»

Από την πλευρά της, η ψυχολόγος Βάνα Παπακίτσου, αναφέρει:

«Κάθε παιδί περιμένει από τον γονιό του κάποια βασικά πράγματα που είναι η ασφάλεια, η προστασία, η αγάπη, η αποδοχή και η φροντίδα. Όταν τα παιδιά είναι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα οποία τα εκμεταλλεύεται ο γονιός με οποιονδήποτε τρόπο και ειδικά με αυτόν τον χειρότερο τρόπο, όπως φαίνεται σε αυτήν την υπόθεση, χάνεται αυτό το θεμέλιο της εμπιστοσύνης».

«Για μένα το πιο λυπηρό σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι πράγματι είχαν γίνει αναφορές ως φαίνεται και κάτι εκεί δεν πήγε καθόλου καλά για την προστασία αυτού του παιδιού μετά».

Όπως λέει ο δικηγόρος Θεόδωρος Καραγιάννης:

«Στις μικρές κοινωνίες οι καλύψεις περιστατικών είναι περισσότερες. Γιατί στις μικρές κοινωνίες πολύ συχνά συνδέονται και οι δράστες με τους ελεγκτές».

«Δηλώνει άγνοια & αμέτοχος»

Μιλώντας στο MEGA, ο δικηγόρος του πατέρα της 15χρονης, Νίκος Καζαντζής, τονίζει:

«Ο πατέρας ήταν απών από το σπίτι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και όταν βρισκόταν στο σπίτι ήταν απών καθόλη τη διάρκεια της μέρας. Δηλώνει πλήρη άγνοια για όσα συνέβαιναν και εντελώς αμέτοχος. (…) Η θέση του πατέρα σε όλο αυτό είναι τελείως διαφορετική. Θα δούμε όμως ποια είναι η θέση του καθενός και αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες».

«Οι αναφορές είναι μόνο σε ένα πρόσωπο», τονίζει.

«Ο πατέρας ζητάει επιμόνως και θα το ζητήσει αύριο στην κυρία ανακρίτρια, απομαγνητοφώνηση των κινητών. Όταν ένας άνθρωπος ζητάει αυτός ο ίδιος την απομαγνητοφώνηση, καταλαβαίνετε ότι και ο ίδιος ψάχνει να βρει τι συμβαίνει. Και ίσως να μάθουμε κι εμείς τι συνέβαινε».

Όπως λέει ο δικηγόρος:

«Έχουμε πολλά στοιχεία τα οποία ίσως να δώσουν άλλη διάσταση στην υπόθεση. (…) Όλοι γνωριζόμαστε στο Αγρίνιο. Τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά».

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