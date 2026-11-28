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«Συντετριμμένοι και αγανακτισμένοι» δήλωσαν το Σάββατο (28/11) οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), μετά τη δολοφονία δύο συνεργατών τους σε ισραηλινή επιδρομή κοντά σε μια από τις κλινικές που λειτουργούν στην πόλη της Γάζας.

Ειδικότερα, η οργάνωση ανέφερε ότι οι δύο άνδρες εργάζονταν ως φύλακες στην κλινική, προσθέτοντας ότι αυτή ήταν σημειωμένη με τα λογότυπά της και ότι οι συντεταγμένες της είχαν κοινοποιηθεί στον ισραηλινό στρατό.

Οι δύο αυτοί θάνατοι ανεβάζουν τον αριθμό των συνεργατών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα σε 17, ανέφεραν οι MSF.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε το Σάββατο, χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι σκότωσε δύο μαχητές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, οι οποίοι εργάζονταν ως φύλακες ασφαλείας σε μια κλινική που λειτουργούσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Ανέφερε ότι «αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα της ενσωμάτωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς σε διεθνείς οργανισμούς».

Οι πενθούντες συγκεντρώθηκαν το Σάββατο για την κηδεία των δύο ανδρών. Ο Άχμαντ Αμπού Χασέιρα, συγγενής ενός από τους νεκρούς, είπε ότι ήταν άοπλοι και φορούσαν στολές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα τη στιγμή της επίθεσης.

Ένας τοπικός υπάλληλος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, ο Άχμαντ Σεχάντα, είπε ότι οι δύο έκαναν επισκέψεις για να ελέγξουν τις εγκαταστάσεις της κλινικής όταν χτύπησε ένας πύραυλος.

Το Σάββατο, μια ισραηλινή επιδρομή σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε αρκετούς άλλους στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το νοσοκομείο αλ-Σίφα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στόχευσε έναν μαχητή στην περιοχή.

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