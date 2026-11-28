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Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Χρήστος Δάντης στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», κάνοντας έναν απολογισμό της μουσικής του διαδρομής και αποκαλύπτοντας μια περίοδο κατά την οποία αμφισβήτησε ακόμη και την ανάγκη του να δημιουργεί.

Ο τραγουδιστής και δημιουργός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενώ μίλησε για τα τραγούδια που έχει χαρίσει σε συναδέλφους του, αλλά και τις καλλιτεχνικές συναντήσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η μουσική κατάθλιψη και η επίσκεψη σε ψυχίατρο

Ο Χρήστος Δάντης αποκάλυψε ότι για ένα διάστημα τριών ετών είχε χάσει το κίνητρό του να κυκλοφορεί νέα τραγούδια, κάνοντας λόγο για μια ιδιότυπη «μουσική κατάθλιψη».

«Πέρασα μια τριετία που είχα πάθει μια μουσική κατάθλιψη. Έβρισκα ανώφελο να κυκλοφορώ τραγούδια. Κάποιοι κατάφεραν και με σήκωσαν από την καρέκλα. Ήταν μουσική κατάθλιψη. Κατάθλιψη είχα περάσει παλαιότερα, συμβουλεύτηκα ψυχίατρο. Δεν πιστεύω πολύ στην ψυχοθεραπεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το τραγούδι για τον Γιώργο Μαζωνάκη και η αναφορά στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα

Μιλώντας για τις συνεργασίες του, ο Χρήστος Δάντης αποκάλυψε πως τα τελευταία χρόνια επιχείρησε να έρθει σε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, έχοντας γράψει ένα τραγούδι που θεωρούσε ιδανικό για τη φωνή του.

«Είχα γράψει στον Μαζωνάκη το “Εγώ αγαπάω αναρχικά”. Εγώ εδώ δύο-τρία χρόνια επιχειρούσα να βρω τον Μαζωνάκη για ένα ρεμπέτικο τραγούδι που θα του πήγαινε απόλυτα. Δεν κατάφερα να τον βρω».

Όσο για τους καλλιτέχνες με τους οποίους θα ήθελε να είχε συναντηθεί δημιουργικά, ο ίδιος ξεχώρισε δύο μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

«Θα ήθελα να είχα γράψει τραγούδια με τον Γιάννη Πάριο και τον Γιώργο Νταλάρα».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτησή του για το ενδεχόμενο να γράψει τραγούδι για την Άννα Βίσση, με τον ίδιο να υπογραμμίζει το μέγεθος της καλλιτεχνικής παρακαταθήκης του Νίκου Καρβέλα.

«Τι να γράψω για την Άννα Βίσση που δεν έχει γράψει καλύτερα ο Καρβέλας; Όποιος το κάνει θα μπει σε σύγκριση με τον Νίκο Καρβέλα και ο Καρβέλας είναι τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική δισκογραφία και την Άννα Βίσση. Είναι πολύ δύσκολο να “τη βγεις” στον Καρβέλα».

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