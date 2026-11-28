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Nέα σοβαρά επεισόδια και οδομαχίες σημειώθηκαν στα Τίρανα ανήμερα της 114ης επετείου της ανεξαρτησίας της Αλβανίας, καθώς η αστυνομία διέλυσε μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση με χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού.
Οι διαδηλωτές, που διαμαρτύρονται εδώ και 182 ημέρες, στρέφονται κατά της κυβέρνησης καταγγέλλοντας διαφθορά και διαπλοκή με το οργανωμένο έγκλημα.
Οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν το πλήθος κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν εντάσεις και συγκρούσεις στο κέντρο της πόλης.
Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρέθηκαν οι καταγγελίες για διαφθορά και διαπλοκή με το οργανωμένο έγκλημα, με τους συγκεντρωμένους να στρέφονται κατά της πολιτικής ηγεσίας της χώρας ζητώντας ριζικές αλλαγές και λογοδοσία.
Νωρίτερα, η αμερικανική πρεσβεία στα Τίρανα είχε εκδώσει προειδοποίηση ασφαλείας προς τους πολίτες ενόψει των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων του Σαββατοκύριακου.
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