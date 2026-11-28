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Nέα σοβαρά επεισόδια και οδομαχίες σημειώθηκαν στα Τίρανα ανήμερα της 114ης επετείου της ανεξαρτησίας της Αλβανίας, καθώς η αστυνομία διέλυσε μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση με χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού.

Οι διαδηλωτές, που διαμαρτύρονται εδώ και 182 ημέρες, στρέφονται κατά της κυβέρνησης καταγγέλλοντας διαφθορά και διαπλοκή με το οργανωμένο έγκλημα.

🚨 Police in flames, dozens of protesters injured. The toll continues to rise in the Tirana clashes, as citizens demand the ouster of the corrupt Rama–Berisha clique. #Albania https://t.co/ngrMGscqst pic.twitter.com/8DFfni1Ky4 — Tirana Report (@Tirana_Report) November 28, 2026

Οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν το πλήθος κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν εντάσεις και συγκρούσεις στο κέντρο της πόλης.

LIVE 🚨🚨🚨 — Violent clashes continue between protesters and police at the anti-government protest in Albania. https://t.co/s7KDDAyIGN pic.twitter.com/p2XkGCIfZw — Tirana Report (@Tirana_Report) November 28, 2026

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρέθηκαν οι καταγγελίες για διαφθορά και διαπλοκή με το οργανωμένο έγκλημα, με τους συγκεντρωμένους να στρέφονται κατά της πολιτικής ηγεσίας της χώρας ζητώντας ριζικές αλλαγές και λογοδοσία.

Νωρίτερα, η αμερικανική πρεσβεία στα Τίρανα είχε εκδώσει προειδοποίηση ασφαλείας προς τους πολίτες ενόψει των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων του Σαββατοκύριακου.

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