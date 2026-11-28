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Σκάφος μεταναστών που πλησίασε τη Γαύδο το μεσημέρι του Σαββάτου, προσέκρουσε σε βράχια στην περιοχή της Άμπελου, με αποτέλεσμα άνθρωποι να βρεθούν στη θάλασσα και, σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360.gr, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους. Επίσης υπάρχουν αναφορές για έναν τραυματία.

Ακολούθησε επιχείρηση από το ΛΣ και οι υπόλοιποι, περίπου 50 άτομα, μεταφέρθηκαν στον Καραβέ.

Το τελευταίο 24ωρο παρατηρείται κατακλυσμός μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, με περισσότερους από 500 μετανάστες να έχουν διασωθεί ή να έχουν προσαράξει με τα σκάφη τους σε διάφορα σημεία στα νότια παράλια του νησιού.

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