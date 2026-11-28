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Ο Ισπανός Μαρκ Μαρκέθ έγινε ο δεύτερος οδηγός του MotoGP με οκτώ παγκόσμια πρωταθλήματα στο ενεργητικό του.

Ο μόνος άνθρωπος που έχει καταφέρει να κερδίσει οκτώ κύπελλα ήταν ο θρυλικός Τζιάκομο Αγκοστίνι, με τον Βαλεντίνο Ρόσι να ακολουθεί με επτά.

Μετά από σοβαρές προκλήσεις και ακόμη πιο σοβαρούς τραυματισμούς ο Μαρκέθ και αφού κατάφερε ξανά να «οργώσει» τις πίστες του MotoGP, κατάφερε να ανέβει στο υψηλότερο βάθρο του αθλήματος, την ίδια ώρα που ανακοίνωνε την παραίτησή του.

Ο Μαρκέθ, σε ηλικία μόλις 33 ετών, θα υποκλιθεί για τελευταία φορά στη Βαλένθια, αφού ανακοίνωσε την Παρασκευή (27/11) ότι θα αποσυρθεί μετά τον τελικό της σεζόν του 2026, τερματίζοντας μια από τις σπουδαιότερες καριέρες στους αγώνες μοτοσικλέτας.

«Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο κι εγώ. Αυτός θα είναι ο τελευταίος μου αγώνας στο MotoGP. Γράψαμε ιστορία» είπε ο Ισπανός σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Να σημειωθεί ότι, η ανακοίνωση αυτή ήταν μία έκπληξη, καθώς είχε υπογράψει επέκταση συμβολαίου με την Ducati που επρόκειτο να διαρκέσει έως το 2028.

«Μερικές φορές χρειάζεται να καταλάβεις την κατάσταση, αλλά είναι αλήθεια ότι η κατάσταση φέτος ήταν στα όριά της» είπε ο Μαρκέθ.

«Όταν υπέγραψα το συμβόλαιο τον Μάρτιο, όπως πάντα, ήμουν εξαιρετικά αισιόδοξος και δεν ήξερα ότι θα έκανα άλλη μια χειρουργική επέμβαση στον δεξί μου ώμο» δήλωσε και μοιράστηκε ότι είχε αρχίσει να «νιώθει φόβο».

Τα χειρουργεία, οι ουλές και οι τραυματισμοί

Για να καταλάβει κανείς το μεγαλείο του πρέπει κανείς να κοιτάξει το δεξί του χέρι.

Είναι γεμάτο με ουλές από τις χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Η ιστορία του Μαρκέθ έχει ξεπεράσει τα όρια του αθλήματος. Είναι γνωστός για το πείσμα του, και την ικανότητά του να συνεχίζει να επιστρέφει, ακόμα και μετά τα κατάγματα στα οστά του, την εξάρθρωση των ώμων του και τις περιόδους που έβλεπε δύο είδωλα, δύο εικόνες αντί για ένα. Ο 33χρονος Μαρκέθ αρνήθηκε να αφήσει την καριέρα του να καθοριστεί από τις αποτυχίες του.

Μέχρι το τέλος του 2019, είχε κερδίσει έξι τίτλους MotoGP στις πρώτες επτά σεζόν του, «κοιτάζοντας» το ρεκόρ του Τζιάκομο Αγκοστίνι. Στα μόλις 26 του χρόνια, ήταν άτρωτος στο MotoGP.

Μετά ήρθε η σύγκρουση που του έκοψε τη φόρα. Κυνηγώντας τη δεύτερη θέση στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν του 2020 στη Χερέθ της Ισπανίας, ο Μαρκέθ εκτινάχθηκε στον αέρα καθώς η μοτοσικλέτα του άλλαξε κατεύθυνση σε μια στροφή. Στην σύγκρουση έσπασε το δεξί του βραχιόνιο οστό.

Επέστρεψε μια εβδομάδα αργότερα, αλλά ο πόνος αποδείχθηκε πολύ μεγάλος για να συνεχίσει.

Αυτό έβαλε τέλος στη σεζόν του και ξεκίνησε επίσης έναν κύκλο χειρουργικών επεμβάσεων, αποκατάστασης και απουσίας. Υπεβλήθη σε δύο ακόμη επεμβάσεις πριν από το τέλος του 2020.

Παρά την επιστροφή του στους αγώνες το 2021 και την επανέναρξη των κερδών σε αγώνες, οι νέες δυσκολίες στην όρασή του τον ανάγκασαν να βάλει πρόωρο τέλος στη σεζόν.

Ακολούθησε τέταρτη χειρουργική επέμβαση το 2022 στη Μινεσότα, όπου υπεβλήθη σε χειρουργείο στο δεξί του χέρι.

Μόλις επέστρεψε στους αγώνες το δεύτερο εξάμηνο του 2023, δεν μπορούσε να βρει τους ρυθμούς που του χάριζαν πρωταθλήματα.

Ακολούθησε ο «χωρισμός» με τη Honda και η νέα συνεργασία με την Ducati. Έγινε ξανά άτρωτος, με ένα σερί επτά συνεχόμενων νικών να του δίνει τη δυνατότητα να κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα μετά από έξι χρόνια.

Φαινόταν να έχει σπάσει τον κύκλο των τραυματισμών, ωστόσο ακολούθησε μια ακόμη πτώση στην Ινδονησία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον ώμο. Αυτό τον ανάγκασε να χάσει τους τέσσερις τελευταίους γύρους της χρονιάς.

Αλλά επέστρεψε ξανά το 2026. Μια πτώση στον αγώνα σπριντ στο γαλλικό MotoGP στις αρχές Μαΐου οδήγησε σε κάταγμα στο πόδι και υπεβλήθη σε ακόμη μια χειρουργική επέμβαση στο δεξί του χέρι που τον απέκλεισε από τον επόμενο γύρο στη Βαρκελώνη.

Για άλλη μια φορά, ο Μαρκέθ διέψευσε κάθε προσδοκία και ικανοποίησε την αγωνιστική του δίψα, λέγοντας στους δημοσιογράφους μετά την κατάκτηση του τίτλου: «Για τους αθλητές, το πρόβλημα είναι ότι ποτέ δεν είναι αρκετό».

Αυτή η πορεία δείχνει ότι το όγδοο πρωτάθλημα, ήταν ίσως η μικρότερη κατάκτηση για τον νεαρό μοτοσικλετιστή. Το πείσμα του και η επιμονή του να ξανασηκώνεται ήταν μάλλον η μεγαλύτερη.

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