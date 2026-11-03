Αθλητικό δελτίο ειδήσεων κάθε βράδυ στην ΕΡΤ2 Σπορ

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Η ΕΡΤ2 Σπορ συνεχίζει την ενίσχυση του πρωτότυπου προγράμματός της.

Μετά την προσθήκη της ιστορικής «Αθλητικής Κυριακής» και δύο ακόμη εκπομπών στη βραδινή και νυχτερινή της ζώνη, το κανάλι θα βγάζει στον αέρα και ένα (διευρυμένο) δεκάλεπτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διάρκειας 10 λεπτών, κάθε βράδυ στις 10.

Η διοίκηση της ΕΡΤ προσπαθεί να ενισχύσει το αθλητικό περιεχόμενο του δεύτερου καναλιού της

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