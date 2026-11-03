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03.11.2026 13:00

Μακελειό στη Φθιώτιδα: Ινδός εργάτης σκότωσε δύο ομοεθνείς συναδέλφους του σε φάρμα (video)

03.11.2026 13:00
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Δύο Ινδοί εργάτες δολοφονήθηκαν σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δράστης της διπλής ανθρωποκτονίας είναι ομοεθνής συνάδελφός τους.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το αιματηρό συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί στις εγκαταστάσεις χοιροστασίου της περιοχής. Ινδός, ο οποίος εργαζόταν στη μονάδα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο ομοεθνών του συναδέλφων, καταφέρνοντάς τους πολλαπλά και θανάσιμα χτυπήματα.

Αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο δράστης φαίνεται πως κάλεσε ο ίδιος το 112 και ενημέρωσε για το περιστατικό, ενώ ανέβηκε σε ένα σιλό της επιχείρησης και απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στο κενό.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τα γύρω τμήματα και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας και κλιμάκιο της 7ης ΕΜΑΚ απέκλεισαν την περιοχή και διαπραγματεύθηκαν μαζί του.

Τελικά, ο δράστης πείστηκε να κατέβει και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, καθώς είναι τραυματισμένος από μαχαίρι στον λαιμό.

Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης απουσίαζε και ενημερώθηκε από τις αρχές για το στυγερό έγκλημα.

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ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 13:30
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