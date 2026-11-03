Ολοκληρώθηκε το 9ο Athens Investment Forum: Επενδύσεις, παραγωγικότητα και ανάπτυξη με κοινωνικό αποτύπωμα

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Με την ανάδειξη της σημασίας των επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων έκλεισε τις εργασίες του το 9ο Athens Investment Forum, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 και συνδιοργάνωσαν η Vertical Solutions και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η διοργάνωση πρόσθεσε στον δημόσιο διάλογο μια σειρά καίριων παρεμβάσεων για κρίσιμα θέματα της ελληνικής οικονομίας, από τις επενδύσεις και τις υποδομές έως τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παύλος Μαρινάκης: Οι επενδύσεις ως εργαλείο κοινωνικής πολιτικής

Στη σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με τη βελτίωση των εισοδημάτων και τη δημιουργία ευκαιριών επικεντρώθηκε ο κ. Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί η πορεία της χώρας προς τα εμπρός, χωρίς επιστροφή σε πολιτικές που, όπως ανέφερε, έχουν αποτύχει. Άσκησε κριτική στις πρακτικές του παρελθόντος, σημειώνοντας ότι «βαφτίστηκε κοινωνική πολιτική, η πολιτική με δανεικά».

Αντιπαρέβαλε σε αυτή την προσέγγιση μια κοινωνική πολιτική που αποτυπώνεται σε πράξεις, μέσω επενδύσεων οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας, αυξάνουν τους μισθούς και διευρύνουν τις ευκαιρίες.

Παράλληλα, κάλεσε τις δυνάμεις της δημιουργίας και του σεβασμού του πολιτικού αντιπάλου, της επιχειρηματικής προσπάθειας και του φορολογουμένου «να μην επιτρέψουμε σε εκείνους που έχουν μάθει να επενδύουν στο χάος, στη μη κανονικότητα, να ξανακερδίσουν αυτό το χαμένο χώρο και να μην τους επιτρέψουμε να ξαναδώσουν λάθος νόημα στις λέξεις».

Βασίλης Κουτεντάκης: Ανάπτυξη με βάθος, διάρκεια και κοινωνικό αποτύπωμα

Τον ρόλο του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση των επενδύσεων παρουσίασε ο κ. Βασίλης Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Retail Banking & Δίκτυα Διανομής και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Όπως ανέφερε, Η Τράπεζα Πειραιώς έχει υπογράψει 250 συμβάσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού 10,5 δισ. ευρώ, δεσμεύοντας 2,7 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι 130 αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο πεδίο της τεχνολογίας, επισήμανε την πρόοδο της Ελλάδας στο embedded finance και τις συνεχείς επενδύσεις της Πειραιώς σε ψηφιακές λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινή τραπεζική.

«Για να έχει όμως η ανάπτυξη αυτή βάθος, διάρκεια και κοινωνικό αποτύπωμα, χρειαζόμαστε πολιτική σταθερότητα, ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην παιδεία, το κράτος και τις επιχειρήσεις, και πρωτίστως να επανεπενδύσουμε στις δικές μας δυνάμεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ανανεώνεται το ραντεβού για το 10ο Athens Investment Forum, με στόχο τη συνέχιση του ουσιαστικού διαλόγου για τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Το Athens Investment Forum συνεχίζει να αποτελεί σημείο συνάντησης της πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας και των θεσμικών φορέων, συμβάλλοντας στην ανάδειξη προτάσεων και συνεργασιών για την οικονομία της επόμενης ημέρας.