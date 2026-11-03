BBC Young Musician 2026: Νικήτρια η 18χρονη βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη – Εντυπωσίασε με το ταλέντο της

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Νικήτρια του διαγωνισμού BBC Young Musician 2026 αναδείχθηκε η 18χρονη βιολονίστρια, Σοφία Δημητριάδη, η οποία κατάφερε να ενθουσιάσει τους κριτές με το ταλέντο της.

Η νεαρή μουσικός, που γεννήθηκε στο Λέστερ της Αγγλίας και προέρχεται από οικογένεια με ρωσικές και ελληνικές ρίζες, εντυπωσίασε με την ερμηνεία της στο Κοντσέρτο για βιολί του Τσαϊκόφσκι, συνοδευόμενη από την Εθνική Ορχήστρα της Ουαλίας του BBC, υπό τη διεύθυνση του Άλπες Τσόχαν.

BBC Young Musician 2026 review — was Sofia Demetriades a safe choice? https://t.co/H7Lj0lm2ud — The Times and Sunday Times (@thetimes) November 2, 2026

«Νιώθω τεράστια τιμή και ενθουσιασμό που συμμετείχα στο BBC Young Musician. Απόλαυσα πολύ την εμφάνισή μου στον προημιτελικό, ανήμερα των 18ων γενεθλίων μου. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να ζήσω κάτι ακόμη καλύτερο, αλλά το να αναδειχθώ νικήτρια είναι το απόλυτο όνειρό μου», δήλωσε η Σοφία Δημητριάδη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κριτής του διαγωνισμού, πιανίστα και συνθέτρια Τζοάνα ΜακΓκρέγκορ, χαρακτήρισε την καλλιτεχνική παρουσία της νεαρής βιολονίστριας «πραγματικά εξαιρετική».

Η 18χρονη βιολονίστρια ευχαρίστησε τους κριτές, την καθηγήτριά της, το J&A Beare Cultural Trust για τη στήριξη και την παραχώρηση του βιολιού Vuillaume, τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής, καθώς και όλους όσοι τη βοήθησαν στην πορεία της.

Η Σοφία Δημητριάδη σπουδάζει βιολί και μόλις ξεκίνησε τις προπτυχιακές σπουδές της στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου, ενώ πιο πριν είχε φοιτήσει στο Junior Department της ίδιας Ακαδημίας, έχοντας συμμετάσχει, επίσης, στο πρόγραμμα Beare’s Chamber Music.

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