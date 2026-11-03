Φυσικό αέριο: «Φωτιά και λάβρα» η τιμή του, συμπαρασύρει και τα τιμολόγια του ρεύματος

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Σε πραγματικό εφιάλτη μετατρέπεται η ενεργειακή κρίση καθώς οι τιμές στις διεθνείς αγορές για το πετρέλαιο και για το φυσικό αέριο παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και ασκούν πιέσεις στο ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με αναλυτές, τρεις είναι οι παράμετροι που επηρεάζουν σήμερα τις διεθνείς αγορές: οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό της κρίσης στον Περσικό και οι αμερικανικές επιθέσεις στο νησί Κεσμ, οι οποίες ενέτειναν τις ανησυχίες για την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς. Οι τιμές, αν και στην προηγούμενη συνεδρίαση σημείωσαν σημαντική πτώση, επέστρεψαν ανοδικά, με το φυσικό αέριο να φτάνει και πάλι μια ανάσα από τα 100 ευρώ, στα 99,3 ευρω ανά μεγαβατώρα, στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 (μηνιαία μεταβολή +34,2%, ετήσια μεταβολή +203%).

Η εξέλιξη αυτή, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αισιοδοξία σε σχέση με την αποσυμπίεση πανευρωπαϊκά των τιμών χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή στην αγορά διαμορφώθηκε πάνω από τα 267 ευρώ ανά μεγαβατώρα, πρόκειται για επίπεδα τιμών που θυμίζουν το χειμώνα του 2022, την περίοδο δηλαδή που ξεκίνησε η ρωσο-ουκρανική κρίση.

Σημειωτέον ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) κάνει λόγο για παρατεταμένη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, με την Ευρώπη να κινδυνεύει με ρεκόρ χαμηλών αποθεμάτων καυσίμων τον χειμώνα. Τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες διαταραχές εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σημαίνουν ότι η περιοχή θα εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό τα αποθέματά της κατά τους κρύους μήνες, ανέφερε ο IEA.

«Οι χώροι αποθήκευσης της ΕΕ θα μπορούσαν να κλείσουν την περίοδο θέρμανσης 2026/27 με ρεκόρ χαμηλών αποθεμάτων», ανέφερε η έκθεση σημειώνοντας ότι αυτό θα «αύξανε σημαντικά την ανάγκη για ενέσεις μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ενδεχομένως παρατείνοντας τη στενότητα της αγοράς και στο επόμενο έτος». Οι οικονομίες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν δυσκολίες, με τις τιμές του φυσικού αερίου να βρίσκονται κοντά στα υψηλότερα επίπεδά τους από τότε που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση πριν από τέσσερα χρόνια. Παρόλο που η ήπειρος μόλις ξεκινά την χειμερινή περίοδο αιχμής της ζήτησης, οι κίνδυνοι του επόμενου έτους αναδεικνύονται ήδη στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του 2027.

Οι προσομοιώσεις του IEA δείχνουν ότι τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ΕΕ θα μπορούσαν να μειωθούν κάτω από το 10% της λειτουργικής τους χωρητικότητας, μέχρι τα τέλη Μαρτίου, υποθέτοντας το χειρότερο σενάριο συνεχιζόμενης διαταραχής των ροών LNG μέσω του κρίσιμου διαδρόμου από τα Στενά του Ορμούζ και του ψυχρότερου καιρού. Αυτό θα άφηνε την ευρωπαϊκή αγορά εκτεθειμένη σε όψιμα κύματα ψύχους, σύμφωνα με τον IEA, πράγμα που σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια των τιμών μέχρι το τέλος του χειμώνα.

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