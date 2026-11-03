Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο 521.864 ευρώ στην ΚΤΕΝΑΣ για τις τιμές στις ζωοτροφές

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Πρόστιμο ύψους 521.864 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εταιρεία ΚΤΕΝΑΣ, για πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης ζωοτροφών για κατοικίδια και παρεμπόδιση της αποτελεσματικής χρήσης του διαδικτύου από τους μεταπωλητές.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την ομόφωνη απόφαση 924/2026, αποδέχθηκε την πρόταση διευθέτησης διαφοράς που είχε υποβάλει η εταιρεία, επιβάλλοντας μειωμένο πρόστιμο 521.864 ευρώ.

Οι παραβάσεις αφορούν το άρθρο 1 του νόμου 3959/2011 και το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Πώς καθορίζονταν οι τιμές πώλησης των ζωοτροφών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, από την εξέταση των στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η ΚΤΕΝΑΣ εφάρμοζε πρακτική καθορισμού τιμών μεταπώλησης, επιβάλλοντας ενιαίο τιμοκατάλογο λιανικής.

Για την εφαρμογή της πρακτικής αυτής, η εταιρεία παρακολουθούσε συστηματικά τις τιμές των προϊόντων τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας Skroutz.

Η συμμόρφωση των διανομέων εξασφαλιζόταν μέσω μηχανισμού καταγγελιών μεταξύ των λιανοπωλητών, αλλά και με απειλές επιβολής κυρώσεων από την εταιρεία.

Οι κυρώσεις που προβλέπονταν περιλάμβαναν τη διακοπή παραδόσεων προϊόντων και την καταγγελία της εμπορικής συνεργασίας.

Περιορισμοί στις διαδικτυακές πωλήσεις ζωοτροφών

Πέρα από τον καθορισμό των τιμών μεταπώλησης, η ΚΤΕΝΑΣ επέβαλλε στους συνεργαζόμενους μεταπωλητές την υποχρέωση να μην αναγράφουν τιμές προϊόντων στα ηλεκτρονικά τους καταστήματα.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η συγκεκριμένη πρακτική περιόριζε ουσιωδώς τις διαδικτυακές και τις παθητικές πωλήσεις προς τους καταναλωτές.

Η ανώνυμη πληροφορία και οι έλεγχοι του Νοεμβρίου 2024

Η υπόθεση αφορά τις αγορές εισαγωγής, παραγωγής και λιανικής πώλησης ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, κυρίως σκύλους και γάτες.

Η διερεύνησή της ξεκίνησε έπειτα από μήνυμα που υποβλήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανώνυμης παροχής πληροφοριών της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις του κλάδου τον Νοέμβριο του 2024.

Η υπόθεση της ΚΤΕΝΑΣ εντάσσεται στην ίδια έρευνα από την οποία προέκυψε και η απόφαση 901/2026 της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία είχαν επιβληθεί πρόστιμα σε επιχειρήσεις προμήθειας ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς.

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