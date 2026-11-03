Πάνω από τα 105 δολάρια το Brent και τα 96 ευρώ το φυσικό αέριο 

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Σταθεροποιητικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές ενώ το φυσικό αέριο ανακάμπτει μετά την χθεσινή πτώση στον απόηχο των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή με διπλωματική επίλυση των διαφορών ΗΠΑ-Ιράν.

Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 105 δολαρίων ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (3.11.2026), μετά από πτώση άνω του 7% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς ενδείξεις διπλωματικής προόδου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετρίασαν τους φόβους για περαιτέρω διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι το αργό πετρέλαιο τύπου WTI κινείται κάτω από τα 100 δολάρια και παρά την ανάκαμψη διαπραγματεύεται σε τιμές κοντά στα 97 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του έλαβε διευρυμένες εξουσιοδοτήσεις από τον ανώτατο ηγέτη της χώρας για την προώθηση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες.

Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι μια συμφωνία παραμένει εφικτή, έπειτα από τριήμερες συζητήσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα καθώς ξεκινούν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με τη διακυβέρνηση Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πολιτική πίεση λόγω του ανερχόμενου κόστους ενέργειας, το οποίο συνδέεται με τη σύγκρουση με το Ιράν.

Νωρίτερα, η τιμή του διεθνούς δείκτη αναφοράς για το πετρέλαιο είχε ανέλθει σε υψηλά τετραετίας, εν μέσω ανησυχιών ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Σε άνοδο το φυσικό αέριο μετά την «βουτιά»

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύονται πάνω από τα 96 ευρώ ανά MWh στη συνεδρίαση της Τρίτης (3.11.2026), αφού υποχώρησαν κατά περισσότερο από 8% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η πτώση αυτή αποδόθηκε στην αισιοδοξία για μια πιθανή διπλωματική διέξοδο στη Μέση Ανατολή, μετά από μηνύματα από τις ΗΠΑ και το Ιράν περί προθυμίας για έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί τη Δευτέρα (2.11.2026) ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την αποτροπή μιας νέας σύγκρουσης, ενώ η Τεχεράνη ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικές» επαφές και πρότεινε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ υπό αυστηρούς όρους.

Ωστόσο, οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις κατά πλοίων στη συγκεκριμένη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Παράλληλα, ο εφοδιασμός της Ευρώπης με φυσικό αέριο παραμένει περιορισμένος, με τα αποθέματα να ανέρχονται στο 74,56%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τους ιστορικούς μέσους όρους.

Οι προβλέψεις για ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα αναμένεται, επίσης, να αυξήσουν τη ζήτηση για θέρμανση, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει τις εταιρείες ενέργειας να ξεκινήσουν νωρίτερα την άντληση αποθεμάτων.

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