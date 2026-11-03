Επιστροφή ενοικίου: Ανάσα τον Νοέμβριο για νοικοκυριά που πληρώνουν ακριβά τη στέγη, με συγκεκριμένα όρια

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Ένα μέρος από τα χρήματα που έδωσαν πέρυσι για τη στέγασή τους περιμένουν να πάρουν πίσω περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές. Η επιστροφή ενοικίου αναμένεται να πληρωθεί έως τις 27 Νοεμβρίου 2026, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και συγκεκριμένους «κόφτες» που καθορίζουν πόσα θα μπουν τελικά στον λογαριασμό κάθε δικαιούχου.

Για την κύρια κατοικία, η ενίσχυση φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση του πλαφόν κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τη φοιτητική στέγη προβλέπεται ξεχωριστή επιστροφή έως 800 ευρώ. Εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται δύο ενοίκια, χωρίς να εξετάζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το κρίσιμο για τα νοικοκυριά είναι ότι τα 800 ευρώ δεν αποτελούν εγγυημένη πληρωμή για όλους. Το ποσό εξαρτάται από τα ενοίκια που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025 και έχουν αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Ακόμη και όσοι πληρώνουν πολύ υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα θα περιοριστούν στο ανώτατο όριο που αντιστοιχεί στην οικογενειακή τους κατάσταση.

Περισσότεροι δικαιούχοι, με δύο φίλτρα

Η φετινή διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων ανοίγει την πόρτα της επιστροφής σε περισσότερα νοικοκυριά.

Ειδικότερα:

Για τους άγαμους , το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να φτάνει τις 25.000 ευρώ , αντί των 20.000 ευρώ.

, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να φτάνει τις , αντί των 20.000 ευρώ. Για έγγαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης , το όριο ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ , από 28.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, αντί 4.000 ευρώ.

, το όριο ανεβαίνει στις , από 28.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, αντί 4.000 ευρώ. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Στην πράξη, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά μπορεί να δικαιούται την ενίσχυση με οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ. Για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά, το αντίστοιχο όριο είναι 44.000 ευρώ.

Για την κύρια κατοικία, όμως, υπάρχει και δεύτερο φίλτρο: η ακίνητη περιουσία. Η συνολική αξία της, όπως προκύπτει από την πράξη προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο. Το όριο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Στον υπολογισμό συνυπολογίζεται η περιουσία του υπόχρεου, του ή της συζύγου και των εξαρτώμενων παιδιών. Έτσι, για ζευγάρι με δύο παιδιά το περιουσιακό όριο φτάνει τις 180.000 ευρώ.

Τι σημαίνει στην πράξη «ένα ενοίκιο»

Ο κανόνας είναι απλός: η επιστροφή ισούται με το ένα δωδέκατο των ενοικίων που καταβλήθηκαν το 2025, μέχρι το προβλεπόμενο πλαφόν.

Όποιος πλήρωνε 500 ευρώ τον μήνα για ολόκληρο το έτος, δηλαδή 6.000 ευρώ συνολικά, θα πάρει 500 ευρώ. Με μηνιαίο ενοίκιο 700 ευρώ και ετήσια δαπάνη 8.400 ευρώ, η επιστροφή φτάνει τα 700 ευρώ.

Εκεί που το ενοίκιο ανεβαίνει, αρχίζει να λειτουργεί ο «κόφτης». Ενοικιαστής χωρίς παιδιά που πλήρωνε 1.000 ευρώ τον μήνα θα λάβει 800 ευρώ. Με δύο εξαρτώμενα παιδιά, το ανώτατο ποσό ανεβαίνει στα 900 ευρώ.

Η προσαύξηση για τα παιδιά, πάντως, δεν προστίθεται αυτομάτως στην επιστροφή. Αυξάνει μόνο το πλαφόν. Οικογένεια με δύο παιδιά που πλήρωνε 600 ευρώ τον μήνα σε όλη τη διάρκεια του 2025 θα λάβει 600 ευρώ. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε γονέα.

Μικρότερο ποσό προκύπτει και όταν η μίσθωση δεν κάλυπτε ολόκληρη τη χρονιά. Για ενοίκιο 600 ευρώ επί επτά μήνες, η συνολική δαπάνη είναι 4.200 ευρώ και η επιστροφή περιορίζεται στα 350 ευρώ. Εάν μεσολάβησε μετακόμιση, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ενοικίων από τις διαδοχικές μισθώσεις.

Για τη φοιτητική κατοικία, το όριο είναι έως 800 ευρώ ανά φοιτητή. Αν, ωστόσο, δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά μένουν στο ίδιο νοικιασμένο σπίτι, η επιστροφή καταβάλλεται μία φορά.

Διασταυρώσεις πριν από το ταμείο

Η ΑΑΔΕ θα αντιπαραβάλει όσα έχει δηλώσει ο ενοικιαστής με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη δήλωση του ιδιοκτήτη. Οι διαφορές μεταξύ των στοιχείων μπορούν να επηρεάσουν το ποσό της ενίσχυσης.

Στα ανείσπρακτα ενοίκια, βάση υπολογισμού δεν είναι απλώς το ποσό που γράφει το συμβόλαιο, αλλά τα μισθώματα που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά εισπραχθέντα.

Οι κυρώσεις για ανακριβή στοιχεία είναι αυστηρές: επιστροφή ολόκληρου του ποσού με τόκο και αποκλεισμός από την ενίσχυση για τα επόμενα τρία χρόνια. Για τους δικαιούχους, επομένως, η πληρωμή του Νοεμβρίου θα κριθεί τόσο από τα οικονομικά τους δεδομένα όσο και από την εικόνα που εμφανίζουν οι δηλώσεις τους.

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