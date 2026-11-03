Ουκρανία: Ο Τραμπ ζητά περισσότερα χρήματα από το ΝΑΤΟ για όπλα – Νέες ειρηνευτικές συνομιλίες στη σκιά της σφαγής με 26 νεκρούς στη Ζαπορίζια

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Σε μια νέα διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να ζητήσει από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την προμήθεια αμερικανικών όπλων προς το Κίεβο. Οι πρωτοβουλίες της Ουάσινγκτον εξελίσσονται στη σκιά μιας ακόμη πολύνεκρης ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια Ζαπορίζια, όπου τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμούς σε σχολείο που χρησιμοποιούνταν ως κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι εξελίξεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ενόψει των νέων συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που έχουν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι, με αμερικανική μεσολάβηση. Παρά τις έντονες διαφωνίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, η Ουάσινγκτον επιχειρεί να επανεκκινήσει την ειρηνευτική διαδικασία, διατηρώντας παράλληλα τη ροή στρατιωτικού εξοπλισμού προς την ουκρανική πλευρά.

Ο Τραμπ ζητά μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα (2/11) το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση των σχεδιασμών της αμερικανικής κυβέρνησης, η Ουάσινγκτον ετοιμάζεται να ζητήσει εντός Νοεμβρίου από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν την οικονομική συνεισφορά τους στο πρόγραμμα προμήθειας αμερικανικών οπλικών συστημάτων για την Ουκρανία.

Η πρωτοβουλία αφορά τον μηχανισμό Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), μέσω του οποίου οι σύμμαχοι χρηματοδοτούν την αγορά αμερικανικών όπλων που παραδίδονται στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Κατά το Bloomberg, το πρόγραμμα αντιμετωπίζει χρηματοδοτικό κενό περίπου 2 δισ. δολαρίων για πακέτα οπλισμού που έχουν ήδη εγκριθεί, ενώ οι αμερικανικές παραδόσεις συνεχίζονται ακόμη και όταν οι αντίστοιχες εισφορές των συμμάχων καθυστερούν.

Το ακριβές ύψος της πρόσθετης χρηματοδότησης που πρόκειται να ζητήσει η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Οι πληροφορίες αυτές δείχνουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να συνεχιστεί η στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο, μεταφέροντας ταυτόχρονα μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού βάρους στους Ευρωπαίους και τους υπόλοιπους συμμάχους της.

Η σχεδιαζόμενη κίνηση πραγματοποιείται παρά τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίες έχουν προκαλέσει κατά καιρούς αβεβαιότητα σχετικά με τη στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στον πόλεμο.

Το Reuters επισήμανε ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα και ανεξάρτητα τις πληροφορίες του Bloomberg.

Στις 10 και 11 Νοεμβρίου οι νέες συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο διπλωματικής στασιμότητας.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ανακοίνωσε ότι οι αντιπροσωπείες των δύο εμπόλεμων πλευρών θα συναντηθούν την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις εγγυήσεις μεταπολεμικής ασφάλειας, την αποκλιμάκωση, τα ανθρωπιστικά ζητήματα και τα επόμενα βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου.

Η νέα προσπάθεια ακολουθεί την τελευταία τριμερή συνάντηση αντιπροσωπειών Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, που είχε πραγματοποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου στη Γενεύη της Ελβετίας, χωρίς να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος.

Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε βασικά ζητήματα που αφορούν τους όρους μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ τον Οκτώβριο η Μόσχα είχε δηλώσει έτοιμη να επιστρέψει στις συνομιλίες, οι οποίες είχαν ουσιαστικά ανασταλεί από τις αρχές του 2026.

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στις 24 Φεβρουαρίου 2022, διανύει ήδη το πέμπτο έτος του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Στις Βρυξέλλες οι Αμερικανοί διαπραγματευτές για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Πριν από τη συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι, Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να μεταβούν εντός της εβδομάδας στις Βρυξέλλες, όπου θα έχουν επαφές με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Βασικό αντικείμενο θα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, καθώς και η διαμόρφωση μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η οικονομική υποστήριξη της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας και οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της μελλοντικής σταθερότητας στην περιοχή.

Οι επαφές αυτές αποσκοπούν στον συντονισμό της αμερικανικής πλευράς με τους Ευρωπαίους συμμάχους, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο ενόψει των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα και το Κίεβο.

Παράλληλα, η συνέχιση των παραδόσεων αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες στην αντιαεροπορική άμυνα, εξαιτίας των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων.

Μακελειό στη Ζαπορίζια: 26 νεκροί από βομβαρδισμούς σε κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας

Την ώρα που ανακοινώνονταν οι νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες, η Ουκρανία κατήγγειλε μια από τις πιο πολύνεκρες ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών.

Στην κοινότητα Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν κτήριο σχολείου, το οποίο είχε σταματήσει να λειτουργεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χρησιμοποιούνταν για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρώτη επίθεση σημειώθηκε ενώ πολίτες είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο για να παραλάβουν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Ακολούθησε δεύτερος βομβαρδισμός στο καταφύγιο όπου είχαν μετακινηθεί άνθρωποι για να προστατευτούν από τα αρχικά πλήγματα.

«Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να μη γνωρίζουν ότι οι κάτοικοι που είχαν απομείνει στην Κομισουβάχα λάμβαναν εκεί ανθρωπιστική βοήθεια κάθε εβδομάδα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η διανομή πραγματοποιούνταν συστηματικά κάθε Δευτέρα.

An utterly horrific Russian attack on the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. Since this morning, the settlement has been hit several times by aerial bombs. The strikes targeted a school used for humanitarian purposes – people were receiving humanitarian aid… pic.twitter.com/T02r0HlNCZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης, Μιχάιλο Σεμίκιν, στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν αεροπορικές βόμβες βάρους έως και τριών τόνων.

Κατά τις ουκρανικές αναφορές, στο δεύτερο κύμα βομβαρδισμών χρησιμοποιήθηκαν εννέα ακόμη βόμβες, οι οποίες έπληξαν το σημείο όπου είχαν καταφύγει άμαχοι.

Ο Ζελένσκι δημοσιοποίησε βίντεο από την περιοχή, στο οποίο διακρίνεται μεγάλος κρατήρας από τις εκρήξεις, κατεστραμμένες εγκαταστάσεις και συνεργεία διάσωσης που επιχειρούν ανάμεσα στα συντρίμμια.

Ανάμεσα στα θύματα δύο διασώστες και τέσσερις αστυνομικοί

Ο απολογισμός της επίθεσης αυξανόταν συνεχώς στη διάρκεια της Δευτέρας, καθώς προχωρούσαν οι επιχειρήσεις εντοπισμού θυμάτων και επιζώντων.

Αρχικά, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι είχαν χάσει τη ζωή τους 18 άνθρωποι. Στη συνέχεια, η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 24, επιβεβαιώνοντας ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονταν δύο διασώστες και τέσσερις αστυνομικοί.

Στο βραδινό διάγγελμά του, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι νεκροί είχαν φτάσει τους 26, ενώ πέντε άνθρωποι νοσηλεύονταν τραυματισμένοι.

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για 27 αγνοούμενους, με τις ουκρανικές Αρχές να εκφράζουν φόβους ότι κάτω από τα ερείπια παρέμεναν εγκλωβισμένοι πολίτες.

Ο Μιχάιλο Σεμίκιν χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομερή τραγωδία», επιβεβαιώνοντας ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν.

Το έργο των σωστικών συνεργείων δυσχέραιναν οι νέες επιθέσεις ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που τους ανάγκασαν να διακόψουν επανειλημμένα τις προσπάθειές τους.

Η Τρίτη 3 Νοεμβρίου κηρύχθηκε ημέρα πένθους σε ολόκληρη την περιφέρεια Ζαπορίζια.

Για τη συγκεκριμένη επίθεση δεν είχε υπάρξει δημόσια τοποθέτηση από τον ρωσικό στρατό.

Η εκεχειρία στην Ολέσκι και οι νέοι βομβαρδισμοί στη Χερσώνα

Η επίθεση στη Ζαπορίζια σημειώθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση μιας σπάνιας τοπικής κατάπαυσης του πυρός στην κατεχόμενη πόλη Ολέσκι, στην περιφέρεια Χερσώνας.

Η προσωρινή εκεχειρία, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ, επέτρεψε τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και την απομάκρυνση αμάχων από την περιοχή.

Σύμφωνα με τη Μελάνια Τραμπ, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, επιτρέποντας την απομάκρυνση σχεδόν 800 ανθρώπων, ενώ η κατάπαυση του πυρός διήρκεσε από τις 27 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.

Ωστόσο, μετά τη λήξη της, οι ρωσικές δυνάμεις επανέλαβαν τους βομβαρδισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Χερσώνας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέδεσε την επίθεση στην Κομισουβάχα με την πρόσφατη ανθρωπιστική πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι είχε δημιουργηθεί ένα περιθώριο για περαιτέρω κινήσεις αποκλιμάκωσης.

«Υπήρξε μια στιγμή κατά την οποία τα επόμενα βήματα θα μπορούσαν να δείξουν ότι η ειρήνη είναι εφικτή», ανέφερε.

Στη συνέχεια, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι με τις νέες επιθέσεις στέλνει το αντίθετο μήνυμα.

«Με τέτοιες δολοφονίες, η Ρωσία στέλνει το ακριβώς αντίθετο μήνυμα. Η Ρωσία υπολογίζει σε περισσότερες δολοφονίες», πρόσθεσε.

Προειδοποίηση Ζελένσκι για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση

Σε νεότερη παρέμβασή του, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, με βασικούς στόχους τις ενεργειακές υποδομές και το δίκτυο μεταφορών.

Ο Ζελένσκι επικαλέστηκε πληροφορίες των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, εκτιμώντας ότι η Μόσχα επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τη διεθνή συγκυρία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρωσική πλευρά ενδέχεται να υπολογίζει ότι οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες θα στρέψουν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στην αμερικανική πολιτική επικαιρότητα.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία ότι οι δυσκολίες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, ιδιαίτερα οι ελλείψεις σε πυραύλους για τα συστήματα Patriot, θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν στη διεθνή ατζέντα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε εντονότερη πίεση προς τη Μόσχα, με ιδιαίτερη έμφαση στον περιορισμό των εσόδων που αντλεί από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Πρέπει να ασκήσουμε τέτοια πίεση στη Ρωσία, ώστε να μην έχει άλλη επιλογή από το να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Η Αμερική μπορεί να το κάνει», τόνισε.

We have intel that Russia is preparing a new massive attack on our country – primarily targeting energy and logistics. The assumption is basically that tomorrow the world will be watching the American midterms, and what is happening here in Ukraine, along with our difficulties… pic.twitter.com/eAqz3R2ape — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026

Οι προειδοποιήσεις του Ζελένσκι και οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί αναδεικνύουν το δύσκολο περιβάλλον μέσα στο οποίο προετοιμάζεται ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων.

Με τη Μόσχα και το Κίεβο να παραμένουν σε απόσταση ως προς τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι θα αποτελέσουν μια νέα δοκιμασία για την αμερικανική μεσολάβηση, την ώρα που η Ουάσινγκτον επιχειρεί να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας.

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