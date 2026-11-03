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03.11.2026 00:16

Δημοσκόπηση Ipsos/Reuters: Στο ναδίρ η δημοτικότητα του Τραμπ – Καθηλωμένη στο 32%

03.11.2026 00:16
trump 81 – new

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Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει καθηλωμένη κοντά σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, καθώς ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος στις ΗΠΑ αντιλαμβάνεται την ψήφο στις ενδιάμεσες εκλογές ως έκφραση αποδοκιμασίας στην πολιτική του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Τα αποτελέσματα της πενθήμερης έρευνας, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, δείχνουν ότι η εκλογική αναμέτρηση ενδέχεται να είναι πιο αμφίρροπη από ό,τι αναμενόταν το προηγούμενο διάστημα.

Περίπου το 46% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι θα επιλέξει Δημοκρατικούς σε αυτές τις εκλογές – οι οποίες θα καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ – έναντι 38% που εξέφρασε την προτίμησή του σε Ρεπουμπλικάνους. Το προβάδισμα οκτώ μονάδων για τους Δημοκρατικούς είναι μειωμένο σε σύγκριση με δημοσκόπηση των Ipsos/Reuters την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς τότε ανερχόταν σε 11 μονάδες.

Η προτίμηση κόμματος αποτυπώνει μεν το γενικότερο κλίμα σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αναμετρήσεων ανά πολιτεία και εκλογική περιφέρεια, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές.

Περίπου το 32% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εγκρίνει το έργο του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ποσοστό αμετάβλητο σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα και ελάχιστα υψηλότερο από το ιστορικό χαμηλό του 31% που καταγράφηκε πριν από δύο εβδομάδες.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες που δεν εξέφρασαν κομματική προτίμηση δήλωσαν πως αντιλαμβάνονται την ψήφο τους σε αυτές τις εκλογές ως έκφραση αποδοκιμασίας του Τραμπ, έναντι 13% που είπε πως θα είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην πολιτική του προέδρου. Το 33% δήλωσε ότι η ψήφος του δεν επηρεάζεται από τον παράγοντα Τραμπ.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 1.765 ενηλίκων από όλη τη χώρα, ενώ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εκτιμάται στο ±2%.

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