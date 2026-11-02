Πλάκα: Παραδέχθηκαν οσμή αερίου μετά την κλοπή των σωλήνων οι τρεις προφυλακισθέντες – Τι είπαν για την έκρηξη με τους έξι νεκρούς

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Νέα στοιχεία για όσα προηγήθηκαν της φονικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, προκύπτουν από τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι παραδέχθηκαν ότι εισέβαλαν στο νεοκλασικό κτήριο για να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες από την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναγνώρισαν ότι μετά την αφαίρεση του σωλήνα υπήρχε οσμή αερίου, ωστόσο επιχείρησαν να αποσυνδέσουν τις πράξεις τους από την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. «Είμαι συντετριμμένος, δεν φταίω για την έκρηξη», δήλωσε ο 55χρονος κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια.

Οι τρεις άνδρες, ηλικίας 55, 37 και 34 ετών, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους, υποστήριξαν ότι δεν μπορούσαν να προβλέψουν τις καταστροφικές συνέπειες της κλοπής. Παράλληλα, φέρονται να επιχείρησαν να αποποιηθούν την ευθύνη για την πρόκληση της διαρροής, με τον έναν να αποδίδει στον άλλον την κοπή του σωλήνα.

Η παραδοχή για την οσμή αερίου και οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται από την Πυροσβεστική στην παραδοχή των κατηγορουμένων ότι αντιλήφθηκαν οσμή φυσικού αερίου μετά την αφαίρεση του χάλκινου σωλήνα.

Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται στο πλαίσιο της ανασύνθεσης των γεγονότων που οδήγησαν στην έκρηξη, καθώς συνδέεται με το κρίσιμο ζήτημα του κατά πόσο οι τρεις άνδρες είχαν αντιληφθεί τον κίνδυνο που δημιουργήθηκε από τις ενέργειές τους.

Στις απολογίες τους, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδέχθηκαν ότι λίγες ώρες πριν από την τραγωδία είχαν πάει στην Πλάκα και είχαν διαρρήξει το νεοκλασικό με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωλήνων φυσικού αερίου.

Ωστόσο, αρνήθηκαν ότι ευθύνονται για την έκρηξη και υποστήριξαν ότι δεν ήταν δυνατόν να προβλέψουν μια τόσο ολέθρια εξέλιξη.

Κατά την άφιξή τους στα δικαστήρια, ο 55χρονος ανέφερε στους δημοσιογράφους: «Είμαι συντετριμμένος, δεν φταίω για την έκρηξη».

Ο 37χρονος συγκατηγορούμενός του ζήτησε «συγγνώμη», ενώ ο 34χρονος επέλεξε να μη μιλήσει.

«Αρνούνται τη σύνδεση με την έκρηξη», λένε οι συνήγοροί τους

Οι διορισμένοι από τον ανακριτή δικηγόροι των τριών κατηγορουμένων εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι η υπόθεση έχει συγκλονίσει τόσο την ελληνική κοινωνία όσο και τους ίδιους.

Σε ό,τι αφορά την ουσία του κατηγορητηρίου, περιορίστηκαν στη δήλωση «Αρνούνται τη σύνδεση με την έκρηξη», διευκρινίζοντας ότι δεν επιθυμούν να προχωρήσουν σε άλλες τοποθετήσεις.

Παράλληλα, εξέφρασαν τη βεβαιότητά τους ότι η Δικαιοσύνη θα επιτελέσει το έργο της.

Το κατηγορητήριο και η έκρηξη που ισοπέδωσε το νεοκλασικό

Οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Αντιμετωπίζουν τα κακουργήματα του εμπρησμού, της έκρηξης και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, καθώς και το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή, αδικήματα που φέρονται να τέλεσαν κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η προσπάθεια αποξήλωσης χάλκινου σωλήνα από την εγκατάσταση φυσικού αερίου προκάλεσε μεγάλη διαρροή στο κτήριο.

Λίγες ώρες αργότερα, σπινθήρας από διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να προκάλεσε την έκρηξη, με αποτέλεσμα την ισοπέδωση του νεοκλασικού.

Κάτω από τα συντρίμμια έχασαν τη ζωή τους δύο νεαρά ζευγάρια Αμερικανών τουριστών, μεταξύ των οποίων μία έγκυος γυναίκα, καθώς και ένα ζευγάρι μεγαλύτερης ηλικίας, μια Ελληνίδα και ο Βρετανός σύζυγός της, που διέμεναν μόνιμα σε διαμέρισμα του κτηρίου.

Τα νέα βίντεο από την έκρηξη και τις κινήσεις των κατηγορουμένων

Νέο βίντεο από κάμερα γειτονικού κτηρίου καταγράφει τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης στην Πλάκα.

Στα πλάνα διακρίνονται τζάμια να σπάνε από το ωστικό κύμα, ενώ αμέσως μετά πυκνή σκόνη, καπνός και θραύσματα καλύπτουν το οικοδομικό τετράγωνο.

Σε δεύτερο βίντεο φέρονται να καταγράφονται οι κατηγορούμενοι μετά την έκρηξη να περπατούν στον δρόμο και να μοιράζονται τα κλοπιμαία.

Το υλικό εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών της τραγωδίας.

Οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων ζητούν διεύρυνση της έρευνας

Την ανάγκη να διερευνηθούν όλες οι πιθανές ευθύνες και όχι μόνο οι πράξεις των τριών κατηγορουμένων υπογραμμίζουν οι οικογένειες των τεσσάρων Αμερικανών τουριστών που σκοτώθηκαν στην έκρηξη.

Οι οικογένειες Hoxha, Cani, Kirkpatrick και Nelson, οι οποίες έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, χαρακτηρίζουν μέσω του δικηγόρου τους, Γεωργίου Α. Καραπάνου, την προσωρινή κράτηση των κατηγορουμένων «σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης».

Ωστόσο, ζητούν να εξεταστούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση και η εποπτεία της εφαρμογής των σχετικών κανόνων.

«Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία», επισημαίνουν στη δήλωσή τους.

«Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα» – Η δήλωση των οικογενειών

Οι συγγενείς των θυμάτων αναφέρονται στην απώλεια του Ίαν, της Φλόριντα, του Φλόριν, της Έρις και της αγέννητης μικρής Μπόρα, τονίζοντας πως θα συνεχίσουν να διεκδικούν την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας.

Αναλυτικά η κοινή τους δήλωση:

«Οι οικογένειές μας παραμένουν συγκλονισμένες και συντετριμμένες από την τραγική απώλεια των αγαπημένων μας παιδιών, Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν και Έρις, καθώς και της αγέννητης μικρής Μπόρα. Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας, τα όνειρά τους και το μέλλον που θα μοιραζόμασταν μαζί τους. Είναι μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγράφει με λόγια και ένας πόνος που θα μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας.

Η σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης. Για τις οικογένειές μας, όμως, η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν σταματά εδώ. Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία που στέρησε τη ζωή από τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων. Θεωρούμε εξίσου σημαντικό να εξεταστούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε μια διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε μια τόσο καταστροφική έκρηξη.

Ζητούμε να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων. Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας, ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα στελέχη της για την καθοριστική συμβολή τους, προς τους διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα για την αναζήτηση επιζώντων, το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές τους να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές αυτής της τραγωδίας.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό μας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

Γνωρίζουμε ότι καμία δικαστική απόφαση και καμία τιμωρία δεν μπορεί να μας επιστρέψει τους ανθρώπους που χάσαμε. Αυτό που μπορούμε, όμως, να κάνουμε στη μνήμη τους είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, μέχρι να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Δεν θέλουμε η τραγωδία των παιδιών μας να αποτελέσει απλώς ακόμη μία τραγική είδηση που με τον χρόνο θα ξεχαστεί. Θέλουμε η απώλειά τους να γίνει η αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μη χρειαστεί ποτέ να βιώσει αυτόν τον πόνο.

Για τον Ίαν, τη Φλόριντα, τον Φλόριν, την Έρις και τη μικρή Μπόρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».

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